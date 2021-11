¿Qué pasó?… dio a conocer solo una parte del registro que existe en el Comando Radioeléctrico 101, con relación al llamado que hizo a esa línea de emergencia el vecino Pablo Omar el pasado 25 de agosto, cuando Lucio era blanco de un maltrato familiar.

«Ahí están tratando de dejar a un denunciante como un boludo. Hubo 2 llamadas. Una de manera inmediata porque mi hermana me pidió que llamara a una patrulla, y luego demoró en responderme cuando pregunte qué pasó. Al cortar esa llamada veo los mensajes de mi hermana a lo que me comunicó nuevamente para rectificar», escribió en su muro de Facebook junto a una imagen del reporte de la Seccional Primera que publicó ayer.

Y se pregunta: «Si en la llamada no se precisa que están golpeando a un niño, cómo el personal policial va a constatar que halla niños al domicilio al que llegaron??».

En el audio parcial que dio a conocer la Policía de Guinchinao no hay precisiones del maltrato al nene. Solo un llamado general que pide presencia policial en el lugar y donde el propio vecino admite «no tener ni idea» de lo que pasa.

Sin embargo, el parte policial de la Seccional Primera -como refleja la copia publicada en este artículo- dice que consultaron sobre la presencia de niños en el lugar. ¿Cómo es que la policía indagó sobre la presencia de niños si el llamado no los mencionaba?

La consulta a las autoridades policiales por esta nueva revelación es casi imposible. Porque el comisario Guinchinao, casi desde que asumió, no responde los llamados de los periodistas.

Otras fuentes de Casa de Gobierno consultadas por este diario, con relación a la existencia de segundo audio, fueron contundentes en la respuesta: «La explicación la debe dar la policía».

«No se escude cobardemente»

En la primera publicación que hizo en las redes sociales González, salió al cruce del Jefe de Policía, Daniel Guinchinau, y le pidió que «no se escude cobardemente» en referencia a las explicaciones que dio el uniformado.

«Lamentablemente, el hermano de esta vecina pasó mal la dirección y el patrullero fue a un lugar equivocado… Fue una presencia que no dejó nada», había dicho el Jefe de Policía.

González, que llamó al 101 el pasado 25 de agosto, había escrito lo siguiente en su Facebook: «SEÑOR Daniel Guinchinau, déjeme presentarme, mí nombre es Pablo Omar González. Yo fui quien se comunicó con el 101 aquella noche del 25 de Agosto. Solicite un móvil y les describí la fachada de el inmueble ‘un paredón blanco con portón de chapa’, e indique ‘es en el departamento 2, en el 1 vive mí hermana que es quien escucho todo’. Paso mucho tiempo hasta que mí hermana me dijo ahí llegaron y están gritando ‘señora nos llamo el hermano de su vecina dice que están golpeando a un niño’ gritaban desde la calle. No le dieron mayor importancia y no siquiera se dignaron a constatar como estaba el niño en ese momento. No se escude cobardemente detrás de un ‘pasaron mal la dirección’. El tema es que el efectivo que se presentó no actuó como debería de haber actuado. Hágase cargo de su puesto y capacite a los oficiales y agentes para que puedan tratar con la sensibilidad, seriedad y respeto por el uniforme que visten. Y si le queda grande el saco adelante sus ‘vacaciones permanentes’, que seguramente hay alguien con ganas de colaborar seriamente en proteger y servir a la comunidad que han de resguardar».

