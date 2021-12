«En 27 años de trabajo, este tipo de palizas no lo vi nunca», remarcó el médico forense Juan Carlos Tolouse, al definir el estado con el que encontró al niño de 5 años Lucio Dupuy. El caso, que se encuentra en investigación, tiene detenidas como principales sospechosas a su madre, Magdalena Espósito, y a su pareja Abigail Páez.

Tolouse fue el encargado de hacerle la autopsia al niño y confirmó que Lucio murió a raíz de politraumatismos varios. Señaló que uno de los resultados que arrojó la autopsia fue que el niño murió «politraumatizado», que presentaba un «edema cerebral» e indicó que el horario del fallecimiento fue el de las 22. «Es un nene que presenta varios politraumatismos recientes, y otras que son de vieja data, es decir que es un nene que fue violentado desde hace tiempo», explicó.

El médico se mostró muy preocupado respecto a que «ni en Argentina ni en la provincia se trabaja sobre la prevención en violencia familiar y de género para que los trabajadores de distintos organismos» sepan encontrar pautas de alarmas que indiquen situaciones de riesgo. «Preocupa que nadie trabaje en prevención porque los organismos ahora salen a decir que no había denuncias ni expedientes», afirmó.

Toulouse aseguró que en sus 27 años de trabajo en el Poder Judicial analizó «32 casos de muertes horrendas en niños». «En esos casos difícilmente se encuentran antecedentes, denuncias, porque si las hay se actúa, mal o bien, pero se actúa», agregó. «Un hecho de estas características es una responsabilidad de todos y la tenemos que asumir», afirmó. Además, señaló que «todos deben preguntarse qué hicieron para evitar este desenlace».

– ¿Qué es lo distinto en este caso?

– A este tipo de palizas no lo vi nunca y eso que he visto cosas… Cuando le pasa esto a un niño sano, indefenso, puro, te duele porque qué pudo haber generado el nene para causar tanta violencia.

El forense sostuvo que «la pandemia tapó situaciones sociales que ahora vamos encontrando, como el maltrato infantil y la violencia de género». «Los chicos estuvieron dos años aislados, solos en sus casas, sufriendo situaciones que no se pudieron detectar, solo algunos pudieron tener algún tipo de conectividad», agregó.

Y dijo que lo sorprenden los datos de violencia familiar y de género desde el comienzo de la pandemia. «La punta del iceberg son los hechos estadísticos pero por debajo hay situaciones que no se denuncian, que no se dicen, que no se ven. La gente se calla», señaló.

Violencia.

Tolouse, en tanto, se refirió a los incidentes provocados el domingo por un grupo de personas tanto en la Seccional Sexta como en el barrio Atuel. «La reacción fue desmesurada, loca, hecho que no sucedió en General Pico porque allí estaban los familiares. Acá la gente se convocó por su cuenta y terminó en una locura. La violencia difícilmente no genere violencia», afirmó.

Recordó que «hace 5 años esto no pasaba en Santa Rosa». «La gente está violenta, cuando maneja, cuando entra a un negocio. Hay pautas de educación y de convivencia que se fueron perdiendo».

Fuente: Diario La Arena