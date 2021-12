El incendio se produjo en el taller que es lindante en una vivienda ubicada entre las calles Sargento Cabral e Italia, en el barrio Titín Sorba, en el sector norte de Eduardo Castex.

Se vivieron intensos momentos de nerviosismo y angustia por parte de los dueños del taller y la vivienda ya que los bomberos tardaron en llegar, aunque la policía de Castex si acudió rápido al lugar.

En el lugar se encontraba trabajando el oficial principal a cargo Fabián Gatica, el oficial Jonatan Dupo y demás policías mientras los bomberos no llegaban.

Los minutos se tornaban cada vez mas difíciles donde la angustia, el llanto y las discusiones primaban porque el fuego cada vez se propagaba mas por el taller, comenzaba a incendiarse una camioneta, y se corría el riesgo de que el fuego llegue a las casas vecinas.

El incendio se inició pasadas las 18:30 y de inmediato el ocupante y dueño del taller llamó a los bomberos y la policía. Los efectivos policiales acudieron de inmediato al lugar pero los bomberos tardaron más de quince minutos en llegar y cuando iban a apagar el fuego no tenían agua. No esta claro si el camión no tenía agua o si el compresor no funcionaba, de cualquier manera no pudieron apagar las llamas por falta de agua y tuvieron que esperar que llegara otra dotación.

La familia Ortíz estaba desesperada y les reclamó la tardanza a los bomberos. Según pudo saber Impacto Castex, una de las encargadas de los bomberos se puso a discutir con la familia damnificada en el medio del incendio.

Hubo momentos que se tornaron difíciles porque la supuesta encargada de los bomberos discutió fuertemente con una de las integrantes de la familia de la vivienda, cuando en realidad la bombera debería pregonar con el ejemplo y no insultar a una familia que estaba pasando por uno de los momentos mas difíciles donde veían como se incendiaba su hogar. Entendemos que en ese momento particular los bomberos deben que actuar como contención, y mas si no tenían agua.

El incendio se originó porque el dueño del taller estaba arreglando con soldaduras una camioneta que tenía una pérdida de combustible. En el momento de soldar, las chispas chocaron con la pérdida de combustible y se inició el incendio y no hubo manera de poder controlarlo, indicaron fuentes consultadas por Impacto Castex.

Las llamas afectaron a la camioneta y también a una motocicleta y varios elementos que se encontraban dentro del taller.

En el siniestro trabajaron tres dotaciones de bomberos voluntarios y la policía de Eduardo Castex. El incendio habría comenzado pasadas las 18:30 cuando el dueño se encontraba trabajando en el garaje de su casa que funciona como taller. Apenas se dio cuenta del incendio llamo a los bomberos y la policía. De inmediato acudieron los efectivos policiales que durante un largo rato esperaron junto a la familia la llegada de los bomberos hacia el lugar del incendio. Se vivieron momentos muy tensos con la tardanza de los bomberos mientras el fuego se propagaba por el taller y la casa, explotaron tanques y ruedas.

En el momento del incendio el dueño del taller atinó a cortar el gas y la luz de la vivienda y a alertar a los vecinos de que desocupen sus viviendas. Ante la tardanza de los bomberos, los vecinos tuvieron la intención de intentar apagar las llamas con baldes de agua.

Un dato a destacar es que en medio del incendio el dueño de la casa ingresó y rescató a sus mascotas, durante el acto se quemó una de sus piernas.

Desde Impacto Castex les brindamos nuestra solidaridad y disposición a la familia Ortiz.