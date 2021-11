Érica Frydlender, madre de Abigail Páez, brindó una entrevista. Pidió que no «escrachen» a su familia porque «desde el viernes a la noche la vida de mis tres hijos nos cambió en un segundo, se convirtió en una pesadilla».

«Abigail me dijo que Magdalena no lo quería al nene y yo se lo pedí», dijo la mujer en referencia a Lucio.

«Hace un mes discutí con mi hija y le pedí la tenencia de Lucio para que no estuviera cerca de su madre. Ella me dijo que Magdalena no lo quería al nene», aseveró.

Además, contó que el nene iba todos los fines de semana a dormir a su casa. La mujer, de 45 años, se identificó como empleada doméstica y se mostró muy consternada. En más de una ocasión rompió en llanto.

En un tramo de su testimonio contó que el viernes pasado, cuando se cruzaron en la comisaría, habló con la abuela materna del nene, Silvia Gómez. «Me dijo que estaba tranquila porque sabía que Lucio la quería a Abigail», señaló.

«Queremos que nos dejan volver salir a trabajar, que mi nena de 14 años pueda volver a la escuela. En un segundo nos cambió la vida, pero nosotros no hicimos nada», sostuvo.

«Nosotros a Lucio lo amábamos… no hicimos lo que correspondía, y me siento muy arrepentida. A la gente le dijo que vaya a la policía, aunque tenga que aguantarse la burocracia de la justicia», pidió.

También admitió que en más de una ocasión pudo ver los malos tratos de la madre hacia Lucio. «Acá yo le pedí que no le levantara la mano… y ahí arrancaron los problemas. Últimamente no nos dejaban ver al nene», indicó.

Luego defendió la situación «inseparable» que tenía con su hija, que fue perdiendo poco a poco. «Magdalena hizo un trabajo fino con Abigail, porque ella no mataba una vaca (sic)», dijo.

Fuente: radio LU100 Radio Capital, Diario de La Pampa