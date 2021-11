Érica Frydlender, madre de Abigail Páez (joven detenida por el asesinato de Lucio Dupuy), en una nota con el periodista y abogado Jorge Nemesio y el periodista Eduardo Villada, se mostró indignada por la reacción de una parte de la sociedad en contra de su vivienda y su familia. «Nosotros no hicimos nada» sostuvo. En referencia a la relación de su hija con la madre de Lucio, contó: «Hace un mes discutí con mi hija y le pedi la tenencia de Lucio para que no estuviera cerca de su madre. Ella me dijo que Magdalena no lo queria al nene«, acusó. «Ella no es mi Abi, ahora es Abigail. Ella se transformó en otra cosa. Se cavó su propia tumba«, sintetizó la mujer, en un claro estado de desconsuelo.

Fuente: LU100, Diario Noticias