El ministro de Seguridad, Horacio Di Napoli, habló con algunos medios está tarde. Lo hizo junto al Jefe de la Policía, Daniel Guinchinau y el subjefe de la policía, Héctor Sosa.

El Gobierno convocó a una conferencia de prensa en horas de la tarde por el homicidio del niño de 5 años, Lucio Dupuy.

El ministro detalló que han pedido todos los informes y los audios sobre si hay denuncias o no relacionadas al brutal crimen de Lucio Dupuy. Destacó que mañana tendrá toda la información: «no conozco todos los pormenores, se lo que sabe todo el mundo. Hasta ahí llego».

Remarcó que va a escuchar los audios relacionado a las llamadas que se habrían hecho para denunciar a las dos detenidas: «primero voy a escuchar los audios y luego se los elevaré a los fiscales» y agregó que si la «prueba es contundente» puede existir una intervención.

-Los abuelos dijeron que hicieron denuncias en la Seccional Cuarta.

-Hoy no tengo documentado todo lo que pedí. Cuando yo lo tenga documentando lo voy a exponer.

-¿Hablaron con el abuelo?

-Hable anoche con el abuelo de Lucio. Me puse a disposición como corresponde. Le dije que cualquier consulta que tenga me la haga saber directamente a mí, Me pidió la preservación de la casa y de las pertenencias de su nieto. Más allá de darle las cosas que él va a pedir a través de la justicia, hay que conservar esa casa por una cuestión prioritaria.

Destrozos en la Comisaría Sexta

-Ayer en la marcha se infiltro gente que la quiso desnaturalizar, lamentablemente quedo en manos de vándalos que comenzaron a atacar la seccional. Destruyeron dos móviles policiales, un particular también y se le dio intervención a los fiscales.

-¿No pudieron preverlo? ¿Por qué después salieron a reprimir?

-No sé fue a reprimir. Se corrió a la gente que se manifestaba y después a esta gente que se infiltró.

El subjefe de la policía, Héctor Sosa, contó que fue herido en la protesta: “Me rodearon 10 o 15 persona y empezaron a golpearme por ser policía. Me pegaron palos. Yo estaba en las cercanías del lugar, me identifican como policía y comienzan a golpearme”.

Traslado de las dos detenidas

Magdalena Espósito y Abigail Páez, acusadas de matar a golpes al niño Lucio: “por pedido de la madrugada del juez que evaluó la situación con los fiscales y defensores, decidieron ponerlas en resguardo y no solo a ellas porque había peligro en la vía publica por lo que estaba pasando. El traslado se dio con el aval del juez».

-Hubo una persona detenida 14 horas. No lo comunicaron, tuvo que pedir un habeas corpus y apareció en la Comisaría Sexta dónde le habían dicho antes a la familia que no estaba.

Di Napoli respondió que no sabía nada y que recién se entera. «No se tiene demorada a una persona así porque si». Lo mismo el Jefe de Policía. «Quizá hay alguna irregularidad, no lo descartamos».

-¿Se reunieron con el gobernador?

-+Hoy a la mañana le contamos lo ocurrido. Le vamos a llevar el informe cuando lo tengamos.

