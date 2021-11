Christian Dupuy hizo referencia a los gravísimos incidentes que ocurrieron en la capital pampeana. Para hoy al mediodía está prevista una nueva movilización.

“En nombre de mi familia y de todos los allegados que estuvieron acá, quería agradecer por la terrible marcha… fue muy hermosa acá en General Pico. En Santa Rosa, me comentaron, y he visto vídeos de una parte, que se hizo en la plaza, donde prendieron velas por Lucio», dijo el padre del nene asesinado.

Pero hubo otra gente que no, que nosotros repudiamos eso, que empezaron a hacer disturbios, destrozos, quemaron patrulleros rompieron, y justamente eso es lo que nosotros en primera instancia intentamos decir, que no queríamos violencia”, reafirmó.

“Yo he mandado mensajes a todos los grupos, que no queremos esto. A mí me hace mal, a mi familia le hace mal y no lo que queremos», reclamó.

Y subrayó: “lo que nosotros queremos transmitir ahora, es que haya paz y que se termine todo este quilombo, que se terminen los piedrazos a la casa de la madre de la chica está”.

Este lunes al mediodía está prevista una nueva movilización en reclamo de Justicia frente al Palacio de Tribunales de General Pico.

Fuente: Diario de La Pampa