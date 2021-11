El asesinato a golpes de Lucio Dupuy (5 años) ha provocado una conmoción en La Pampa y un pedido de explicaciones a las autoridades judiciales y del Gobierno provincial de las razones por las que no se detectó y no se retiró al niño de la madre y de su novia, acusadas del infanticidio. Por lo pronto, según coinciden en las áreas de Niñez y en la Justicia ante las consultas de este diario, no hay expedientes previos sobre maltratos.

Este lunes ingresaron en la Legislatura pedidos de explicaciones a funcionarios judiciales y del Gobierno provincial. Por un lado, diputados opositores de la UCR y del PRO presentaron un pedido de resolución para interpelar a ministros y otros funcionarios ante la “ausencia del Estado” para detectar y prevenir el asesinato. Solicitaron la interpelación de los ministros de Educación, Pablo Maccione; de Seguridad, Horacio di Nápoli; y de Desarrollo Social, Diego Alvarez; y del defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Pablo Meaca.

Por otro lado, los diputados y las diputadas del bloque oficialista Frejupa salieron a “exigir” una rápida investigación sobre los funcionarios que “no cumplieron con su deber” y abrieron la posibilidad por “acción u omisión” del asesinato.

En la Justicia confirmaron este domingo que no hay denuncias previas. “Hasta el momento, no hay evidencias de que exista alguna denuncia o presentación por presuntos maltratos”, comunicó el Superior Tribunal de Justicia. De todas maneras, deslizó que se abrirá un sumario interno. “Se estaría iniciando una investigación sumaria para profundizar esa búsqueda”, expresó.

Lo mismo dijeron desde el Gobierno provincial a este diario: no existen denuncias ni en General Pico ni en Santa Rosa y, por eso, nunca intervinieron desde la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia -que tiene a su cargo la Dirección de Niñez y Adolescencia de La Pampa y la Dirección de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar-, la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia o el área de prevención de violencia de la municipalidad santarroseña. De todas maneras, el gobernador Sergio Ziliotto ordenó poner toda la documentación al servicio de la Justicia.

Lucio, de 5 años de edad, murió el viernes 26 por la noche, luego de ser brutalmente golpeado. Vivía en una casa de la calle Allan Kardec al 2300, de Santa Rosa, junto a su madre Magdalena Espósito Valenti (24 años) y a la novia su mamá, Abigail Páez (27 años).

Christian Dupuy, el padre, está reclamando condena ejemplar. “Pedimos que se haga justicia, que paguen lo que tengan que pagar porque a mi hijo no me lo devuelve nadie, que se pudran en la cárcel”, pidió.

Manifestaciones pacíficas y destrozos

El domingo y en la madrugada de este lunes se registraron manifestaciones, en reclamo de justicia.

En General Pico -donde residen las familias- la manifestación se desarrolló en la plaza San Martín. Fue encabezada por el padre del niño.

En Santa Rosa, por su parte, la manifestación más grande se registró en la plaza San Martín. Miles de personas reclamaron por el esclarecimiento del caso, en forma pacífica.

Un grupo, sin embargo, se desprendió de esta protesta y se dirigió a la comisaría Sexta, donde estaban alojadas las dos acusadas.

Tiraron piedras, rompieron vidrios, pintaron con grafitis el frente de la comisaría con leyendas como “Asesinas” y prendieron fuego tres autos -dos de ellos patrulleros-.

La Policía, cerca de las 21, comenzó a avanzar sobre los manifestantes y minutos antes de las 23 retiró a las dos mujeres en una unidad de traslado. No se informó en qué comisaría fueron alojadas.

En tanto, esos mismos manifestantes se trasladaron cerca de la medianoche a la calle Allan Kardec: pretendieron prender fuego el departamento que ocupaba Lucio y las dos mujeres. La Policía lo evitó, pero hasta entrada la madrugada estuvo dispersando, con balas de goma, a los manifestantes en el barrio Atuel y los alrededores.

Un caso que conmueve

Lucio, de 5 años de edad, murió el viernes 26 por la noche, luego de ser brutalmente golpeado. Vivía en una casa de la calle Allan Kardec al 2300, de Santa Rosa, junto a su madre Magdalena Espósito Valenti (24 años) y a la pareja de su mamá Abigail Páez (27 años).

Christian Dupuy, el padre, está reclamando condena ejemplar. “Pedimos que se haga justicia, que paguen lo que tengan que pagar porque a mi hijo no me lo devuelve nadie, que se pudran en la cárcel”, pidió.

El niño fue ingresado el viernes 26 por la noche, convulsionando, a la posta sanitaria del barrio Atuel.

Posteriormente el niño fue trasladado al Hospital Evita, ya sin signos vitales, donde se constató su fallecimiento.

Lucio ingresó al hospital con sangre en la boca y moretones en diversos lugares del cuerpo. Incluso tenía la marca de una zapatilla en la espalda.

Según una autopsia, se pudo establecer que murió por “múltiples golpes” y, además, se comprobó que tenía -de vieja data- mordeduras y quemaduras de cigarrillo.

Magdalena Espósito Valenti está acusada del delito de homicidio calificado por el vínculo -que prevé una pena de perpetua-, en tanto que Páez está apuntada por homicidio simple -de 8 a 25 años-. El juez Daniel Ralli dictó la prisión preventiva para ambas hasta la finalización del proceso.

Christian Dupuy y Magdalena Espósito Valenti convivieron junto a Lucio, en General Pico y luego en la ciudad bonarense de Luján. Sin embargo, en 2018 se separaron, Magdalena formó pareja con Abigail y el niño quedó a cargo de los abuelos paternos.

Según dijo la familia paterna de Lucio, Magdalena se trasladó desde Pico a Córdoba y dejó a Lucio al cuidado de un tío, Maximiliano Dupuy.

Posteriormente, a punto de perder la patria potestad y cuando no lo había visto por un año y medio, Magdalena se hizo cargo de Lucio y se trasladó a Santa Rosa.

En el medio, siempre según la versión de la familia paterna, hubo advertencias de la familia paterna del riesgo que corría con su madre y su pareja. Christian Dupuy en varias ocasiones solicitó ante la Justicia la tenencia del chico, pero siempre le fue negada en beneficio de la madre.

Fuente: Diario Textual