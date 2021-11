«Queremos que cambien las leyes. Hay madres muy buenas. Pero otras no. Hay madres que no son madres», dijo Ramón «Teto» Dupuy, abuelo del nene asesinado.

El reproche, dijo el abuelo del nene asesinado, fue para quienes le dijeron que «Lucio tenía que estar con la madre. Les dije que me lo iban a devolver muerto», repitió.

«Pedimos justicia. No me importa. Caiga quien caiga», dijo Silvia, la abuela del pequeño. La entrevista se emitió en vivo a través de este diario.

Los abuelos contaron las desaveniencias con la madre de Lucio, Magdalena Espósito Valenti, detenida y acusada de homicidio simple junto a su pareja, Abigail Páez.

«Quiero justicia para ellas, que estropearon a mi nieto. Pera también para quienes fallaron, quienes dijeron que siempre Lucio tenía que estar con la madre», dijo la mujer.

Afirmó que «ella tenía odio por mi hijo y mi familia. Odio», remarcó.

Ramón Dupuy, ante la versión que no hay denuncias ni expediente, se preguntó: «¿cómo que no hay una denuncia? ¿Cómo que no están las denuncias en la seccional Cuarta? Ahí las hicimos», aseguró.

Silvia Gómez pidió «no hacer política con el caso. Eso no lo quiero, quiero que se haga justicia con las leyes».

Los abuelos pudieron ver el cuerpo de su nieto. «Tiene la cara destrozada. Con chichones, golpes, marcas. Y no pudimos ver el cuerpo, pero sabemos que tiene otras lesiones en el resto del cuerpo», relató la mujer.

La abuela Silvia Gómez dijo que la madre «Magui» Espósito le había prometido que le iba a entregar a Lucio apenas terminaran las clases del jardín de infantes.

«Le dijo que se lo iba a mandar. Porque el nene estaba ‘muy intenso, muy demandante’. Esas palabras usó. Por eso mi hijo estaba muy ansioso. Pero ahora lo mató», dijo la mujer.

«Somos la voz de Lucio ahora. Vamos a buscar justicia, para estar un poquito más tranquilo. Vamos a seguir luchando hasta lo último», aseveró Gómez.

La familia enfatizó que nunca cuestionaron la elección sexual de la madre de Lucio. «Nunca fue un problema. Siempre lo respetamos», dijo Ramón Dupuy.

Fuente: El Diario