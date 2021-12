Entre ellos estuvo Christian, el padre de la víctima, el abuelo y el tío del pequeño, entre otros: “No voy a descansar hasta que se logre lo que se merece. A todos los que no se hicieron cargo, porque los fuimos a buscar, que den la cara hoy, me gustaría que estén acá. Nada más que decir, agradecerles”, manifestó el padre.

A su vez dijo que: “Todo esto nos da un poco de fuerza más allá de que no exista palabras de consulto. El alma rota nos va a quedar el resto de la vida. Pedimos nomas que se haga justicia. A mi hijo no me lo devuelve nadie, que se pudran en la cárcel. No voy a descansar hasta que se logre lo que se merecen”. Para finalizar la familia dijo que mañana a las 12 estarán en tribunales.

Mirá los videos en los siguientes links:

Fuente: En Boca de Todos HD