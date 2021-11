El actual secretario de Políticas Universitarias y rector de licencia en la UNLPam, Oscar Alpa, negó el cierre del programa Territorio. «Fue un éxito y tiene que seguir», señaló ante la consulta de este medio.

Alpa rechazó que haya habido una «mala gestión» del programa, como sostuvo el exconsejero y docente de Agronomía, Santiago Ferro Moreno. «Es u renunciante nato», chicaneó, en relación a que el docente se alejó hace dos años del Consejo Superior.

Respecto a la continuidad del programa, aclaró que «puedo hablar hasta dos meses atrás», cuando pidió licencia. Pero rescató que se diseñó para descentralizar la UNLPam de Santa Rosa y Pico y que estudiante de otras localidades puedan acceder al primer año sin salir de sus pueblos. Recordó que el programa nació a propuesta del gobernador Sergio Ziliotto, cuando aún estaba en campaña electoral, y concitó el apoyo del Consejo Superior y las facultades después de un intenso debate. «Cada facultad hizo su propuesta. Se duplicó la inscripción. Se dieron cuatro carreras. Originalmente se iba a hacer con profes viajeros, pero al mes vino la pandemia y durante dos años fue totalmente virtual», consignó.

No retroceder

Alpa recordó que se había acordado con los municipios y el gobierno provincial el apoyo con becas y otras herramientas para la continuidad en el segundo año de cada carrera. «Fue un éxito y tiene que seguir. Se puede pensar en otras carreras. Se está discutiendo la necesidad de que la universidad esté presente y las cuestiones particulares se atenderán, como siempre», indicó.

«Hasta donde yo me vine, había financiación del programa desde el Consejo Superior, no está en el presupuesto 2022 porque no está aprobado aún el presupuesto a nivel nacional. Todavía no se trató», aclaró.

Alpa indicó que no puede dar «una definición» porque está de licencia y la vice, Verónica Moreno, con las autoridades de las facultades, deicdierán si mantienen las carreras de Territorio o dan otra opción. «Si alguien critica el programa pareciera que quiere retroceder a la universidad de Santa Rosa y Pico y no le importa el interior», deslizó.

Caso especial

Alpa reconoció que el caso de la carrera de Comunicación Social es especial, porque tuvo muchos inscriptos y hay reclamos puntuales «que atender». «Hay un grupo de tercer año que viene muy bien, gente de más de 30 años, con familia, que pudieron cursar todo virtual hasta este año. Habrá que pensar ese caso, será la Facultad de Humanas la que tiene que pensar ese caso especial con el acompañamiento del rectorado y la secretaría en lo que sea necesario», señaló.

«No me compete porque estoy de licencia, pero lo lógico sería pensar hoy con los nuevos medios y la virtualidad, en una alternativa, también con la posibilidad de encuentros sincrónicos y asincrónicos», completó.

Fuente: El Diario