Intrusos engañaron a dos abuelas en su vivienda santarroseña de la calle Alsina, y entraron a robarles. La persona que está al cuidado de las adultas mayores, llegó en ese momento al domicilio, y los obligó a abortar la maniobra delictiva.

La mujer que está al cuidado de las otras dos, le dijo a este diario que «al llegar al lugar me di cuenta que faltaba una llave que siempre dejamos en una maceta, entonces empecé a golpear la puerta, y me abrieron dos muchachos de alrededor de 20 años, que decían ser unos albañiles que venían a arreglar un tapial de la medianera».

«Con eso las engañaron para que les abran, y las hicieron encerrar la perra que está en el patio, en un galponcito, para poder pasar. En eso les revisaron los cajones y se llevaron un monedero, que no tenía plata, pero llegué en el momento justo, porque al no encontrar plata no se qué podían hacer, si les podían llegar a pegar», explicó, y añadió que «las salvé porque hice un escándalo cuando llegué, que fue en el momento justo».

«A la pesca».

Un vecino del lugar señaló que en su casa habían golpeado la puerta, preguntando si esa «era la casa de Dahiana».

«Parece que están a la pesca, buscando en las distintas casas a ver quién los atiende, y en el caso de que atiendan ancianos se les meten a la casa, es un tema muy serio», indicó.

