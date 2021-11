El presidente del Club San Martín, Gabriel Arias, presentó una denuncia en la justicia pampeana este jueves por la supuesta estafa en la venta «a precio vil» de tres hectáreas en el predio conocido como la Quinta de las Monjas. La presentación apunta a los miembros de la comisión anterior, su presidenta Graciela Loyola, el tesorero Marcelo Sosa y el secretario Pablo Romero, quienes fueron los que firmaron las actas de la venta de parte del predio.

La comisión que intenta regularizar el club asumió hace un mes. «Se vendió a un precio vil, a menos del 10% de lo que realmente valen las tres hectáreas, y no sabemos qué se hizo con la plata que tendría que haber entrado al club», le dijo Arias a la prensa.

Los terrenos vendidos está detrás de la Avenida Palacios y fueron comprados por Carlos Elorza. Es la mitad del predio. “No hay constancia de nada, no hay una factura que demuestre ningún gasto. Ni siquiera sabíamos de la venta. Cuando empezamos con esto de recuperar el club, al poco tiempo nos enteramos de que se había vendido una parte del predio y cuando la comisión normalizadora asumió, nos encontramos con que no hay ninguna documentación que respalde esa venta. No hay nada. Solo cuatro actas de la comisión directiva y nada más. No hay factura de nada. No sabemos cómo se pagó, adónde fue la plata, quién la recibió, no hay nada», explicó.

Las tres hectáreas se vendieron en 3.900.000 pesos, a la cotización del dólar en es momento, son algo más de 70.000 dólares, y la tasación real es de 900.000 dólares sin subdividir. «Si se subdivide y se venden los lotes, se pueden sacar más de un millón y medio de dólares y se vendió en 70.000 dólares», lamentó Arias.

«La comisión directiva anterior estuvo más de 20 años en el cargo. Y en el año 2019, que fue en el momento en que se vendieron estas tres hectáreas, no se presentaban balances ni nada. Y de hecho, una de las irregularidades que denunciamos para nombrar la comisión normalizadora fue esa, la no presentación de balances. No hay documentación de nada que respalde esa operación, no hay nada», insistió.

