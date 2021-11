Una mujer denunció públicamente que las autoridades policiales y municipales “no hacen nada” y en menos de un mes “se vive una situación insostenible”.

Cintia, beneficiaria de una de las 20 viviendas entregadas por la Municipalidad y el IPAV, le contó a este medio que su familia padece agresiones de una vecina de manera constante.

Todo comenzó por la música alta a cualquier horario. La mujer publicó “un estado en el que dije que me molestaba la música, no puse nombre ni nada, pero ahí empezó todo”, relató.

“Me llegaron capturas de Facebook dónde ella me amenaza. Fui a la comisaría y nadie me da una solución. Me manifiestan que si hago una denuncia va a ser peor porque creen que va a tomar represalias. Vivo con mi marido y mi nene”, describió.

“Hace un ratito estaba con mi nene probando la bicicleta y se acercó la mujer a agredirnos. Nos tiró ladrillazos a la casa, le pegó a mi marido con un palo… las autoridades municipales no te ayudan, se tiran la pelota de uno a otro. No entiendo cómo le dieron una casa a ella que vive drogada, tomando alcohol. Me dijo que si mis nenes andaban en bicicleta les iba a dar con un palo”, añadió.

Contó que “la policía asegura no hay delito” y se preguntó: “¿qué tengo que esperar?… que me mate, que le haga daño a mi nene”.

“Cuando la policía entró a la casa de ella se escuchaban carcajadas. El comisario me pidió que evitara todo tipo de contacto, que hiciera cómo que no existe, pero ella donde me ve me dice de todo, me ataca. Nadie me da una solución, estoy estresada, no voy tranquila a mi trabajo, anoche no dormí pensando que se me metía a la casa”, indicó.

La situación por la que viven hace que la familia evalúe la posibilidad de devolver la vivienda social que recibió un mes atrás.

Fuente: El Pampeano de Victorica