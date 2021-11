El ministro de Hacienda, Ernesto Franco, pidió el aval de la oposición legislativa para refinanciar gran parte de la deuda pública que tiene la provincia a través de un bono a nueve años. El funcionario provincial explicó a los legisladores y legisladoras el proyecto este martes en una reunión de comisiones. Dijo que entre enero y marzo del año próximo La Pampa tendría que afrontar pagos por 1.700 millones de pesos, que de esa forma de postergarán y, por la tasa que se aplicaría, «se licuarán» en parte.

Franco también pidió el respaldo para tomar un crédito para la provincia de 500 millones de pesos que permitirá duplicar los recursos actuales del programa de financiación de las pymes locales. Se destinará al Fideicomiso de Garantías Pampeanas. El funcionario desmintió su alejamiento del gabinete (ver nota aparte).

Antes de ingresar a la reunión informativa, Franco hizo declaraciones a la prensa y puso énfasis en la necesidad de la refinanciación de la deuda provincial, ya que 1.700 millones de pesos vencen entre enero y marzo del año próximo. Si se aprueba la refinanciación, eso sería oxígeno para las arcas provinciales. Si no, advirtió, «el poder de fuego» de las arcas del gobierno provincial quedarían seriamente afectadas.

«Le pido a la oposición ponerse los pantalones largos y no coartar el poder de fuego que tienen las finanzas pampeanas para el presupuesto 2022», dijo el funcionario, a partir de que el proyecto necesita la aprobación de una mayoría especial, con los dos tercios de las bancas.

Refinanciación clave

El otro proyecto que presenta este martes Franco requiere una mayoría especial, de dos tercios. «Necesitamos el acompañamiento de la oposición. Tiene que ver con el vencimiento del 60% de la deuda pública pampeana, que nos están ofreciendo refinanciarlo a casi 9 años con tres años y medio de gracia, y con pagos trimestrales. La tasa implica una licuación importante de la deuda, y esta situación, como es un empréstito, porque tiene que tener la figura de un bono, necesariamente la constitución establece que tiene que tener una mayoría especial», señaló.

«Por eso pedimos que nos acompañen en este eje de plantear, que tomo todas las provincias argentinas, salvo dos por una situación particular, tienen la posibilidad de refinanciar una deuda a tan largo plazo. Y con tasas reales negativas. Si no se aprueba, nos obligaría a la provincia a pagar el 60% de la deuda pública, 1.700 millones. Es muy relevante, de tener que pagar una en enero y otra en marzo, significaría un golpe importante en las finanzas, aunque de todas maneras está previsto el pago, ante una situación de que no se logre la mayoría», alertó.

«La posibilidad de refinanciar esta deuda es para todas las provincias, no la tomó Santa Fé ni San Luis porque ellos habían ganado el juicio luego del acuerdo que se generó por el cual se pudo recuperar el 15% indebido por parte de Nación y una forma fue la de incrementar de forma progresiva la devolución de la coparticipación. En este caso hubo cuatro créditos a una tasa muy conveniente, el 18%, de 2016, 17, 18 y 19, lo que están venciendo, de hechos han sido prorrogados, son los primeros tres años. Entonces, en definitiva, la deuda pública pampeana, el 80% es con el Fondo de Sustentabilidad, y ahora existe la posibilidad de refinanciarlo en un título público que debería emitir cada provincia y colocarlo en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en forma directa. Como tiene la característica de empréstito, por eso necesitamos una mayoría especial», insistió.

Poder de fuego

De no firmarse la refinanciación, los pagos «tendrán un impacto muy importante» en las finanzas provinciales. «Es casi el 25% de lo que hoy cuenta la provincia», dijo. «Desde el punto de vista normal y habitual no peligran las finanzas, lo que ocurre es que si nos aparece una situación como la que ocurrió el año pasado, en la cual fue de emergencia, se nos quita el poder de fuego de parte de las finanzas provinciales», profundizó.

En ese sentido, dijo que «hay que pensar que hoy por hoy, cualquier empresa que tiene una deuda de estas características, abonar en el corto plazo, están ofreciendo una refinanciación tan espectacular desde el punto de vista del tiempo, principalmente».

Franco precisó que 1.700 millones de pesos «es lo que vence entre enero y marzo, y eso significa el 60% de la deuda pública».

«La deuda pública pampeana, después de la de San Luis, es la más baja», aclaró. Pero, de todos modos, consignó que «dentro de los montos, es muy importante». «Les pido a la oposición, ponerse los pantalones largos y acompañar y no coartar el poder de fuego que tiene la provincia para enfrentar el presupuesto 2022», prosiguió. Y remarcó: «Cualquier empresa tomaría esta refinanciación muy conveniente».

Prespuesto 2022

En cuanto al proyecto de presupuesto, contó que se encuentran «trabajando» en esto, pero hay «fondos que no están definidos», como la ampliación de la terminal de Santa Rosa u otros «temas estructurales» que «nos está dejando la pandemia».

«El presupuesto va a estar incluido en extraordinaria y calculamos que el día 2 o 3 de diciembre va a estar presentado», confió.

Crédito para pymes

Franco también pidió este martes el respaldo en la legislatura para que se habilite al Ejecutivo a tomar un crédito para la provincia de 500 millones de pesos. Dijo que esa suma permitirá duplicar los recursos actuales del programa de financiación de las pymes locales. Se destinarían al Fideicomiso de Garantías Pampeanas.

El funcionario explicó que el FONDEP intenta «incentivar este tipo de garantías crediticias y financieras estaría la posibilidad de aplicarlo» al fondo provincial. Dijo que es «conveniente» el crédito para la provincia.

Fuente: El Diario