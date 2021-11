El delegado de Estudiantil, Andrés Falagan, aproximadamente a las 18:30 de ayer, ya estaba presente en la sede de la Liga Pampeana con el reclamo en mano. La tan mencionada protesta a Alvear FBC por, entienden ellos, la mala inclusión de Lucas Parodi, que regresó para estas semifinales tras su breve paso por Ferro de Pico en el Federal A.

Hay 2 cuestiones que avalan el reclamo “bohemio”: que el pase del cordobés dice hasta que finalice el Torneo Federal A y no hasta que Ferro termine su participación; y la otra, es que el pase de regreso al “Azul” no fue informado como ocurre normalmente en los Boletines Oficiales.

Sin embargo, tanto el presidente de la Liga Pampeana, Norberto Cuevas, como el de Alvear FBC, Francisco Conchez, se resguardan en el reglamento y según sus averiguaciones, Parodi podía jugar sin problemas en su club de origen tras la eliminación de Ferro.

Ahora, le tocará al Tribunal de disciplina definir que es lo que ocurra. Sesionarán de forma urgente para tener para el martes la decisión.

Así mismo, el propio dirigente liguiste, en diálogo con 980 Máster Deportivo, reconoció que el encuentro entre Alvear FBC y Costa Brava, por la final de la Liga, no corre peligro hasta que el Tribunal no le quite los puntos al “Azul”, si es que así lo determina.

Fuente: Diario La Reforma