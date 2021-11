El subsecretario de Salud de La Pampa, Gustavo Vera, consideró que debería analizarse la implementación en todo el país un pase sanitario para los vacunados contra el coronavirus, bajo el objetivo de alentar la inmunización y bajar las posibilidades de una nueva ola de covid en el otoño de 2022.

El funcionario manifestó que “es una idea del Ministerio de Salud de La Pampa” y además aclaró que “todavía no está hablado en el Cofesa (Consejo Federal de Salud), pero pretendemos llevar allí el debate. Creemos que debemos lograr que todo el mundo se vacune. Esa es la idea, teniendo en cuenta la epidemia de los no vacunados en Europa, con cifras récords de nuevos casos diarios”.

El subsecretario de Salud además indicó al medio citado que “hay que proteger a los que hicieron las cosas bien. Esas personas que se vacunaron cuidan sus libertades y también el bien colectivo. El otro sector, que no supera el 15% en la provincia, no se ha vacunado. Pero hay que tener cuidado con ese sector, porque puede afectar a todo el resto de la sociedad”, manifestó agregando que “la idea es que no quede nadie sin vacunar”.

Cabe mencionar que el «pase sanitario» es un instrumento que se está implementando en diferentes países del mundo, y permite el ingreso a lugares públicos como cines, museos, gimnasios y restaurantes solo a las personas vacunadas contra el coronavirus.

Fuente: Diario Textual