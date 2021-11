La fiscal Virginia Antón, de General Acha, que investiga el caso de la mujer desaparecida en Jacinto Arauz, explicó que está a la espera de un nuevo informe médico tras el caso de la mujer desaparecida en Jacinto Arauz. «Nosotros investigamos un posible delito, la teoría de que fue abducida no la vamos a seguir», aclaró.

La funcionaria judicial explicó que tras la denuncia por la desaparición «se activaron los protocolos como un posible femicidio, porque hay miles de casos que los maridos denuncian y terminan siendo ellos los inculpados, todo se activa así, pero obviamente la encontramos viva, no había signos de violencia, ni ella manifestó haber sido víctima de violencia en su hogar, que se haya retirado por esos problemas, pero en ese momento no podíamos descartar una posible situación de éstas, nosotros investigamos el delito, la teoría de que fue abducida no la vamos a seguir, como llegó allá, a no ser que haya sido llevada por la fuerza por alguna persona, y creo que eso está descartado, porque no tiene síntomas de violencia».

«Reitero, investigamos un posible delito, si fue víctima de violencia, pareciera que no, que está descartado, lo otro es más periodístico, o de otras especialidades, no nos vamos a meter», apuntó, dejando abierta la posibilidad de otro tipo de investigaciones que no sean las penales.

Antón recordó que «cuando se comunicaron conmigo los policías, me informaron que estaban las hijas, la pareja, familiares, buscándola, daba toda la idea de que no venía por el vínculo familiar el tema. Nosotros necesitamos que la señora se encuentre más tranquila, no sabemos si nos vamos a encontrar con el mismo problema del habla o si ya lo ha recobrado, que pueda expresarse un poco más», añadió.

En principio, la fiscal ratificó lo adelantado por este diario, en el sentido que el primer informe médico fue que «la mujer padecía una afasia, lo que es la parte del habla, que arrastraba con anterioridad pero agravado por esta situación, tenía un raspón en la cabeza, estaba en perfectas condiciones, algo deshidratada, obviamente pasando toda una noche no se sabe cómo, en qué situación, el estado físico estaba bien, no tenía golpes o algún signo de violencia».

«Ella manifiesta que escuchó un ruido, vio las luces, salió de su casa, y ya no recuerda más, fue todo por escrito, todavía no tenemos el informe del equipo técnico, hasta ahora fue todo por escrito. En ese momento estaba muy complicado entenderla hablando», agregó Antón.

Tranquilidad.

«Dejamos un poco estos días como para que la mujer esté más tranquila, lo que tenemos es lo que es de público conocimiento, la mujer estaba en shock, fue abordada por el equipo técnico de la Policía de General Acha y estamos a la espera de que ella pueda tranquilizarse un poco, con todo esto, con lo mediatizado que se ha hecho, es necesario que se tranquilice, que familiarmente pueda estar más tranquila. Por eso nosotros nunca dimos el nombre de ella, para preservar su identidad, en el pueblo todos saben de quien se trata, porque la movilización que hubo fue muy grande como para que no lo supieran, pero la idea es que el resto no sepa quién es la mujer», cerró.

Fuente: Diario La Arena