En los Tribunales de General Pico finalizaron las audiencias del juicio contra un ex efectivo policial acusado de abuso sexual contra uno de sus hijos y de violencia de género de, por los menos, dos ex parejas. «Lo único que pido es una condena ejemplar», pidió la denunciante.

El pasado mes de junio, se dio a conocer la situación que atravesaba Carla Villar, la joven piquense que denunció, con el acompañamiento de la organización feminista Tamboras del Viento, un caso de abuso que involucraba a su ex pareja y a sus pequeños.

«El 29 de octubre del 2020 me presenté en la Unidad Funcional de Género y Niñez para denunciar al padre de mis dos hijos. Ya habíamos pasado por este proceso, pero esta vez no tenía que denunciar golpes, no tenía el cuello marcado. Ése hombre que, a pesar de tener infinitas denuncias por violencia de género, a las cuales la Justicia no le dio importancia, había tenido el valor de abusar sexualmente de mis hijos», relató en aquel momento la joven.

Luego de la denuncia pública, la mujer se presentó en el Palacio de Tribunales para exigir que el padre de sus hijos cumpla prisión preventiva en una cárcel común y no en el régimen domiciliario.

Sin embargo, el acusado permaneció con domiciliaria y en la causa se lo acusa del abuso de su hijo menor de edad, aunque la madre pidió que se considerar la situación de su otra hija, lo que no fue aceptado por la justicia.

El pasado jueves, Carla Villar se presentó a declarar en la audiencia de juicio y se enfrentó nuevamente al acusado en la Sala I. «Se ríe de todo, se ríe de la Justicia. Hay chicas que están con miedo, otra testificó vía Zoom. Me queda el consuelo que mi hijo tuvo el valor de contar todo, Cámara Gesell mediante», contó la joven ante la prensa.

«Lo único que pido es una condena ejemplar. Más no puedo hacer, mi nene contó con valentía lo que lo hizo…una persona así no puede estar afuera, es un violador, es un violento», expresó la madre. «No tiene que haber más Carlas, porque a mí me pegó y pasamos situaciones como las que pasó mi hijo. La Justicia no lo tiene que cubrir más, la Policía no lo tiene que cubrir más. Sus mismos compañeros lo ayudan, él ha venido acá un montón de veces y no nos hemos enterado», añadió.

Carla manifestó no confiar en el Poder Judicial, ya que el acusado permanecerá en su domicilio hasta el dia de la sentencia.

«Tenemos que esperar 60 días para ver qué resolución va a dar la Justicia y, a partir de ello, ver qué haremos con nuestras vidas. La decisión que yo me quede viviendo acá o que me vaya a vivir a otra parte, depende de la Justicia», concluyó Carla Villar, visiblemente afectada.

Fuente: Diario de La Pampa