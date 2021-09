En este marco, el dirigente que estará jurando este lunes como funcionario consideró que «los cambios tienen que ver con darle mucho volumen político y discusión en los ámbitos donde está faltando estatura para dar esa discusión».

«Hubo un poquitito de ruido, palo, palo y palo, pero vamos para adelante y acá no hay tiempo que perder», reconoció el nuevo titular de la cartera de Seguridad, y sobre las internas y tensiones, sentenció: «Siempre digo que hay dos cosas que no me gustan tibias: el mate y el peronismo».

Respecto a su encuentro con Alberto Fernández en medio de lo que pareció una disputa interna del Frente de Todos, Aníbal Fernández sostuvo: «Yo soy un hombre del Presidente, no tengo ninguna duda de eso. ¿Y quién puede dudar de mi relación con Cristina?».

«Yo tomé bien lo de las renuncias de los ministros, pero no renuncié. Me parecía que los que tenían que tomar la decisión eran los primeras líneas», advirtió el funcionario en C5N, y reveló: «La charla con Alberto fue muy buena, no me ofreció nada ni fui a pedirle nada. Siempre digo que tengo un amigo que es presidente. Charlamos de un montón de cosas que estaban sucediendo y hasta ahí llegó mi amor».

A su vez, Fernández aseguró que ve «al Presidente con la lanza en la mano y tomando decisiones segundo a segundo», lo que lo «satisface», y concluyó: «Él me convocó, hay algún entretelón que alguna vez lo contaré. Alberto me mandó un mensaje proponiéndome esto y le dije que sí inmediatamente. Yo estoy dispuesto a acompañarlo y a ayudarlo. A algunos les cayó bien y a otros, mal».