Un nuevo capítulo se abre en esta corta historia de vida de la ONG castense “Forjando Raíces”. Se pudo saber que no solo González baja plata a la Asociación, sino también Oscar Zanolli, diputado provincial y amigo íntimo de Tato.

En tiempos de pandemia y difíciles para la sociedad castense, en mayo y junio “Tato” González y Zanolli realizaron la entrega del dinero para la Agrupación, más de 70 mil pesos. La pregunta que nos hacemos es ¿todavía Fuentes y el equipo de la Fundación no han aprendido a ayudar? En la entrevista el presidente dijo que estaban empezando a aprender cómo ayudar. La realidad es que no se ha escuchado a nadie que lo hayan ayudado.

Esto no deja más que confirmar que, tal como lo decía la nota anterior de Impacto Castex sobre este tema, tienen medios pagos en la localidad para que vivan mencionándolos o haciéndole notas a González para que no se pierda y esté presente siempre en la sociedad.

Fuentes es un trabajador de la COSPEC y cabe destacar que este hombre habría dejado trabajos que tuvo en el pasado no de la mejor manera, un pasado que se cruza con el presente en el que agarra plata sucia, ya que es el presidente de esta Asociación simple.

Cabe mencionar que, si el periodístico Impacto Castex no da a conocer esta Entidad, todo esto queda en el silencia ya que no tomó estado público la creación de la misma. Es muy risueño esto de que “están aprendiendo a ayudar”. Seis meses han pasado desde que esta persona dijo esa frase y aún no han hecho nada, aunque siguen recibiendo dinero.

No se puede dejar pasar por alto tampoco que durante la nota realizada por el conductor Daniel Robles para el canal “Difusora Castex”, uno de los medios que recibiría pauta publicitaria para promocionar al diputado Provincial González, el presidente de “Forjando Raíces” tuvo la posibilidad de hacer su descargo al respecto.

Pregunta, ¿un empleado de la COSPEC podría estar al frente de una Fundación que, teniendo en cuenta las funciones que desempeña en la Cooperativa, estaría involucrada en corrupción al recibir dinero pero que no dice en que lo utiliza? Todos los integrantes son del entorno de González, que caminaron las calles para estas PASO vendiendo a Pali Bensusán, Luchi Alonso, Lichi Marín y Ariel Rauschenberger.

¿Por qué no presentan los balances si tan legal es la ONG e información a todos los medios sobre “Forjando Raíces”? El ex intendente de Castex sigue involucrado en hechos poco transparentes, siempre rozando la corrupción, siempre en la ilegalidad.

¿Dónde está ese dinero? Según lo que dijo el concejal y mano derecha de “Tato” González, Oscar Pinto, la plata es para pagar publicidad a los medios de comunicación para que hablen de él.

También, es preciso recordar que se dejó trascender que esta fundación fue creada para que González posicionara a este hombre de apellido Fuentes, a lo cual el mismo aceptó.

El Presidente, durante la entrevista, dejó entrever que la Fundación había recibido dinero antes de que esté conformada, 30 mil pesos otorgados por González. Además, salió a aclarar y a confirmar la corrupción de dinero del Diputado y su entorno, aunque confirmó que estaba todo legal pero nunca la dieron a conocer. Una Fundación no es poca cosa, es algo que muchos quisiéramos tener para ayudar.

La radio 99.9 recibió durante todo el invierno muchos pedidos de ayuda por parte de castenses que no tenían para alimentos, servicios y cuestiones básicas. Desde Impacto Castex y junto a los vecinos hicimos una gran colecta, ya que cuando se acudía a la intendenta, Mónica Curutchet, mandaba a la gente a que los ayude Natalia.

Lo que queremos es que quien lea la nota vea cómo los funcionarios se encargan de bajar dinero sucio y no cumplen con el principal objetivo de la supuesta Asociación. Quizás están aún aprendiendo a ayudar, como bien ellos lo dijeron. No saben ayudar, pero siguen recibiendo fondos. ¿O será que Fuentes y su equipo aún no han aprendido a ayudar por eso no han hecho nada?

¿Cuánto hay de complicidad de Zanolli, íntimo amigo de González, sobre el dinero que se baja a esta Agrupación? ¿Por qué si Fuentes es una persona transparente no da un paso al costado y deja de prestarse a las cosas ilegales y corruptas que hace el diputado “Tato” González?

Hay que dejar sentado que, si este caso no es comunicado por este medio, la entidad no hubiera tomado carácter público. Esta situación nos hace preguntarnos, ¿qué hacen con el dinero que reciben? ¿A quién han ayudado? ¿Para qué causas son destinados los fondos o sólo son para financiar las exposiciones que hace el diputado Provincial Julio González?

Le dejamos citas textuales de Sergio Fuentes, el presidente de la Fundación, durante la entrevista que le realizó el conductor Daniel Robles para el canal “Difusora Castex” a mediados de marzo:

«Se gestionó una cuenta bancaria y recién es como que está empezando a andar su camino, el objetivo que tiene es bastante amplio, la formamos personas que militamos y la idea es llegar a dar ayuda a las personas que lo necesiten».

«Uno de los objetivos que se plantean en el estatuto es ayudar a Castex».

«Integran esta ONG Marcela Bonetto, Claudia Tamagnone, Claudia Vara, Lucas Gómez, Gabriela Velázquez entre otros”.

“La ONG se inscribió sobre fin de año, recibimos un subsidio y estamos aprendiendo, tuvimos las vacaciones, estamos en plena pandemia, estamos tratando de ver algunas necesidades de la gente, proyectos para financiar y capacitaciones, hoy en pandemia hay muchas plataformas educativas que tienen un costo y en eso también estamos pensando para que los chicos puedan acceder sin ningún costo”.

“Recibimos por la municipalidad un subsidio, aun no tiene destino específico porque recién empezamos a desarrollar la Asociación y estamos viendo, no es mucho el dinero, pero quiero aclarar que eso se va a manejar a través de una cuenta bancaria y quien controla una ONG es el Tribunal de Cuentas”.

“Se planteó que la ONG estaba en la ilegalidad y acá están los papeles de que está inscripta en AFIP y Rentas, o sea que es legal, además tiene un objetivo que está establecido en el estatuto, porque como está inscripta en Personería Jurídica tiene que tener un estatuto”.

“No empezó a funcionar de lleno porque han pasado las vacaciones y recién comienza, pero es legal, tiene un objetivo y está comenzando a funcionar”.

Ahora, ¿qué van a argumentar en Difusora Castex? ¿A quién van a hacer aparecer para decir que les entregaron el dinero? Porque en realidad siempre están intentando decir que hacen las cosas bien y si Fuentes es tan transparente como dice ¿qué hace ahí? ¿O será que Julio González quiere proyectar a Fuentes como intendente para el 2023?