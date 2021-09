Cuando era niño, su familia decidió irse a vivir a Buenos Aires y eso le afectó mucho porque se tuvo que criar alejado de su familia y sus primos.

“Cuando era chico sentí mucho desarraigo. Yo soy de un pueblo muy chico de La Pampa que se llama Luan Toro y que tiene 600 habitantes hoy. De ahí son mis cuatro abuelos, mis papás y yo también nací ahí. Y fue una decisión de mis viejos, sobre todo de mi mamá que estaba cansada de ese mundo que es criarse en un lugar de 600 personas y que tiene una presión muy fuerte, la de venirse a vivir a Banfield”, contó el marido de Emilia Attias.

Y agregó: “Entonces me crié sin primos, sin familia porque quedaron todos allá. Y cuando volvíamos asiduamente al pueblo, yo sentía que vivía ahí y no me quería ir. En ese lugar no había luz”.

Muy emocionado, Naim recordó sus momentos más felices en ese lugar: “Y había como una usina y ahí había 3 horas de luz a la noche. Tengo ese recuerdo. Nosotros prendíamos la vela para leer a la noche, porque también vengo de esa época en la que no había ni teléfono”.

Con lágrimas en los ojos, cerró “Me encantaba estar ahí porque estaba con mis primos y jugábamos a los naipes y yo no me quería volver a la Capital”.

Fuente: Paparazzi