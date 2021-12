Operarios municipales que, ayer a la mañana, realizaban tareas de relleno del campo de fútbol, hallaron un cráneo humano. Anoche, personal de la Agencia de Investigación Científica (AIC) de la UR II, con asiento en general Pico, trabajaba en el lugar. Se trataría de un resto óseo de larga data.

El subcomisario Omar Sabaidini, jefe de la Comisaría Departamental de Santa Isabel, le dijo a este diario que la situación comenzó a visualizarse a las 10.45. «Un grupo de trabajadores del municipio que hacía tareas de rellenado de la cancha de fútbol, descubrió un cráneo. Como el encargado de la subcomisaría de La Humada está de licencia, asumí el compromiso y vine de inmediato», reveló.

«Todo se dio en medio de un trabajo que están haciendo desde hace un par de días. La tierra que traen con camiones es recogida de un bajo que está en la antigua entrada al pueblo -al este del casco urbano-, que luego la descargan en la cancha. Allí una motoniveladora la distribuye», relató el jefe policial.

«Ayer, estaban en ese trabajo y descubrieron el resto óseo mencionado. Por supuesto que enseguida pararon todo y nos avisaron. En nuestra caso, trasladamos la situación al Ministerio Público Fiscal con asiento en Victorica», agregó.

En el lugar se hizo presente el fiscal sustituto Juan Cupayolo y el fiscal adjunto Enzo Ragnone, además de personal de la AIC.

Otro de los detalles de la investigación es que suponen que el cráneo fue trasladado en uno de los viajes de tierra. «Suponemos que fue así, aunque en el bajo de donde extrajeron el material, no hay signos visibles de más restos óseos. No obstante esa será tarea de la AIC», explicó el jefe policial.

En principio todo indicaría que se trata de un resto óseo de larga data. «Gente consultada en el pueblo nos refirieron de que en ese bajo (donde sacaron la tierra), hace muchísimos años vivía una familia. También nuestras consultas señalan que no hay personas desaparecidas en la localidad y la zona. Todo se va a dilucidar en base a las pericias que se están haciendo», concluyó.

Fuente: Diario La Arena