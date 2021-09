El escaso caudal de votos que logró el Frente de Todos en Realicó, generó enojo y bronca en algunos militantes y hasta los máximos referentes de la Unidad Básica local. Uno de los máximos militantes relató a este medio que la disconformidad en las urnas se suma a la negativa del Partido Justicialista en no dejar participar en las internas al actual diputado realiquense Facundo Sola.

Ayer a la mañana, rápidamente a través de las redes sociales, aparecieron algunos memes dirigidos al gobernador Sergio Ziliotto luego de la derrota del FdT en la elección en varias localidades de la provincia. La leyenda dice: «Ya le puse nafta a la ambulancia para ayudarte a juntar los heridos. Bancame Sergio ya voy en tu auxilio». Estos mensajes llegaron luego que la agrupación «Alternativa Pampeana», liderada por Facundo Sola, no se pudiera presentar en una contienda interna.

Sola muy alejado de la elección del domingo concurrió a votar y luego se retiró a su domicilio. «Si hubiéramos participado de la interna habríamos sumado más votos al peronismo», señaló un allegado a dicho espacio.

Cabe recordar que Sola adquirió en el 2018 un utilitario previo al acto eleccionario de 2019 y fue «ploteado» para recorrer la provincia y dar a conocer el trabajo legislativo, pero la idea era tener un espacio para una candidatura a gobernador. Frustrado ese proyecto el vehículo que guardado en un garaje.

Ahora volvió de las cenizas y algunos militantes que impulsaban a Facundo Sola a una interna limpiaron el vehículo para recolectar a los heridos. Dicen que en el norte pampeano el porcentaje es muy elevado.

Casado, conforme.

Por su parte el ex intendente local Darío Casado, que se presentó como precandidato a senador por Juntos por el Cambio, dijo que fue una elección donde la gente marcó un enojo muy fuerte con la política que lleva adelante este gobierno.

«Más de 10 por ciento de los votos fueron nulos y blancos y eso es un número importante para una elección. La gente mostró enojo, disconformidad, hay gente la está pasando muy mal y busca un responsable. Hubo un voto castigo indudablemente. Muchos vecinos no fueron a votar y se fueron de paseo y eso marca el desinterés», señaló.

Sobre el resultado conseguido por la lista de JxC que encabezaba, Casado señaló: «Yo tenía una expectativa mayor en cuento al caudal de votos, pero hay que respetar a la gente, nos sometemos a la decisión del pampeanos en una elección. Estoy muy conforme por el acompañamiento de la gente, le ganamos al justicialismo provincial y eso es muy positivo. Ahora el que gana lidera y el que pierde acompaña. Yo intento dar un testimonio de cómo debe ser la política. Vamos a dar pelea».

«Ahora necesitamos que el 14 de noviembre el resultado se consolide y de esa forma llegar con los legisladores a ambas cámaras. Vamos a tener un diálogo amable y sincero con Daniel Kroneberger. Acá no hay que confundirse porque el justicialismo no tuvo internas, mucha gente que no fue a votar, hay un 10 por ciento del padrón que votó en blanco o nulo, no será la misma elección, pero arrancamos en una muy buena posición», indicó.

«Si estamos todos juntos y trabajamos por el consenso lograremos ese triunfo. No está resuelta la victoria, depende de todo del grupo de Juntos por el Cambio», agregó.

Fuente: Diario La Arena