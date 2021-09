El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que «es la hora de ordenar, seguir haciendo lo que estábamos haciendo, hacer lo que debimos postergar y corregir lo que hicimos mal», al poner en marcha 25 obras públicas en 15 provincias, en un acto que encabeza desde el partido bonaerense de Almirante Brown.

Desde el partido bonaerense de Almirante Brown, este martes el presidente Alberto Fernández pone en marcha 25 obras públicas en 15 provincias con una inversión de 9.390 millones de pesos y que se suman a las más de 2.500 que se encuentran en desarrollo.

Además, el mandatario deja inaugurados los trabajos de mejoramiento de la avenida República Argentina en ese partido del conurbano bonaerense.

En ese marco, el Presidente resaltó el trabajo que genera la obra pública: «Nada es más importante y dignifica más que el trabajo, y nada nos preocupa más que dar trabajo. Gobernar es crear trabajo, lo decía Perón», mencionó Alberto Fernández.

«¿Quién puede pensar que nosotros somos felices distribuyendo planes? Lo que queremos es distribuir trabajo, y que hombres y mujeres tengan la posibilidad de encontrar dignamente el sustento cotidiano para ellos y sus familias», sostuvo el Presidente.

Luego de mencionar que «si algo postergó a la Argentina fueron las tantas veces que políticas especulativas terminaron con el desarrollo industrial del país. Cuando en el capitalismo fue más importante el Gerente financiero que el de producción, el capitalismo fracasó”, sostuvo: “Lo que necesita el país es de emprendedores que arriesgan y dar trabajo, no de especuladores financieros que encuentran en inversiones cortas – bonos, títulos, acciones – lo que a otros les cuesta muchos años de sacrificio y esfuerzo trabajando”.

Y puntualizó: “Nosotros, entre la producción y los especuladores, compramos y vamos por los que producen, definitivamente”.

Tras la derrota del Frente para Todos durante las PASO, el presidente Alberto Fernández aseguró hoy que «es la hora de ordenar, seguir haciendo lo que estábamos haciendo, hacer lo que debimos postergar y corregir lo que hicimos mal».

En ese sentido, dejó un mensaje: “A los que nos votaron, gracias por acompañarnos y confiar en nosotros”, y agregó: “A los que no nos votaron les pido que piensen que Argentina merece algo mejor que lo que nos pasó hasta el 2019”.

Y enumeró: “Vivir en un país donde las pymes se cierran, el trabajo se pierde, se triplican los planes sociales, no es un buen país. Necesitamos vivir en un país que crezca con gente invirtiendo en un país que le da confianza, donde el trabajo sea un derecho, no un costo”.

“Les pido por favor que ninguno de nuestros militantes baje los brazos. Con mucha fuerza, con más convicción que nunca, con la convicción de siempre, vamos a golpearle la puerta al vecino que no fue a votar y expliquémosle lo que está en juego: su futuro, no el de nuestro Gobierno. Está en juego que Argentina se ponga de pie, que el trabajo vuelva, que los empresarios radiquen su capital aquí», sostuvo.

“En noviembre, por favor, no interrumpamos la marcha que llevamos. Sabemos que tenemos cosas que corregir, lo que hicimos mal lo corregiremos, lo que no hicimos lo haremos, los errores cometidos no los volveremos a cometer pero, por favor, no condenemos al país al retroceso”, cerró.

Durante su discurso, el presidente recordó la obra similar inaugurada en Quilmes, la cual fue “muy importante porque favorecía a muchos vecinos que necesitaban poder vivir en un lugar que no se embarre” y mencionó que el fin es “acercarle a los vecinos obras que tienen directamente que ver con la calidad de vida de quienes habitan acá”.

“Cada vez que inauguro este tipo de obras, siento que le estamos dando a los argentinos una mejor condición de vida, y eso es lo esencial en la política, que básicamente debe trabajar para hacer más fácil y mejor la vida de los argentinos”, sostuvo Alberto Fernández desde Almirante Brown.

Destacó que la obra se realizó durante la pandemia y que se iniciaron otras en todas las provincias porque «nunca preguntamos el signo político del que gobierna porque a nosotros nos preocupa hacer felices a los ciudadanos que habitan en Argentina».

La pavimentación y el mejoramiento urbano de 5,1 kilómetros de la avenida República Argentina se habían iniciado en octubre de 2020, contaron con una inversión de más de 830,7 millones de pesos y beneficia a unas 80 mil personas de las localidades de Burzaco, San Francisco de Asís y Ministro Rivadavia.

Los trabajos incluyeron la pavimentación de sectores que eran de tierra, así como la construcción de nuevas veredas, rampas y desagües pluviales, y la instalación de iluminación LED, refugios de transporte público, semáforos, señalización y demarcación horizontal.

El Ministerio de Obras Públicas cuenta con 2.530 obras vigentes en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también con 1.366 proyectos.

Fuente: Minuto Uno