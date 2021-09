Hipólito Altolaguirre fue quién triunfó en Eduardo Castex en la interna de Juntos por el Cambio, donde tuvo el respaldo del oficialismo municipal, quién llevaba como diputada suplente a la jueza de paz Florencia Zumel.

La lista de Altolaguirre «Democracia y Consenso» sumó 1636 votos. Por su parte la lista de Daniel Kroneberger, Huala, Maquieyra y Ramis sumaron 1340 sufragios.

Hubo una pésima elección del peronismo en Eduardo Castex. El Frente de Todos, representado por Pablo Bensusán y María Luz Alonso como candidatos a senadores, y Varinia Marín y Ariel Rauschenberger para diputados solo sumaron 1943 adhesiones.

Triunfo con sabor a derrota

En el Comité del radicalismo se pudo observar la celebración de la jueza de paz Zumel, quién iba como diputada nacional suplente, junto a la intendenta Curutchet festejando el triunfo que obtuvieron en Castex por una diferencia de 296 votos. Sin embargo, mientras Curutchet hoy festeja el triunfo, mañana tendrá que sumarse a la lista de Ramis, quién fue la gran electora y ganadora a nivel provincial.

En diálogo con Impacto Castex, Ramis dijo que quería revertir ciertas situaciones de los trabajadores municipales y de la gente de Castex que no la estaba pasando bien. «Estoy feliz por la gente que me acompañó y no voy a dejar de agradecerles a todos los que confiaron en mi y en nosotros», declaró. «Hicimos una campaña a puro corazón, siendo totalmente sinceros y dando la cara por cada uno que nos llamaron y visitamos», finalizó la castense Evangelina Ramis.

Fracaso del peronismo en Castex

Sumando los votos de las listas de Poli Altolaguirre y de Daniel Kroneberger, da una suma de 2976 votos. El encargado de vender la lista del peronismo en Castex era el diputado provincial Julio Tato González, quién llevó como candidatos a Pali Bensusán, Luchy Alonso, Lichy Marín y Ariel Rauschenberger, y una vez más hizo una triste y pálida elección, sacando solamente 1943 adhesiones.

Es por eso que si hacemos los números finales se trata de un voto castigo al peronismo castense. Las listas de Cambiemos sumaron 2976 votos y el peronismo, representado en Castex por Tato González y Claudia Tamagnone, sacó nada mas que 1943 sufragios.

Hay preocupación del peronismo castense para las elecciones generales del 14 noviembre, en donde los candidatos del gobernador Ziliotto por el peronismo (Frente de Todos) se deberán a enfrentar con la lista de Daniel Kroneberger, quiénes este domingo alzaron la victoria a nivel provincial.