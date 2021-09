Una noticia que sorprendió y causó conmoción se supo en San Juan este miércoles. Un nene de 6 años, que estaba solo en su casa, cayó al vacío desde el balcón de un tercer piso y salió casi ileso. La madre del nene quedó detenida y podría someterse a un juicio por abandono de persona, aunque las autoridades judiciales aún no apuntaron –al menos por ahora- a cargar costas sobre el padre.

Mientras tanto, la docente de 37 años pasó varias horas detenida a la espera de una audiencia de formalización. A última hora del miércoles, el Ministerio Público Fiscal la sentó delante de la jueza Verónica Chicón para esclarecer el hecho. Sin embargo, reculó y sostuvo que no había suficiente prueba contra la señora y que pedía un plazo de 15 días para tomar una decisión, si pedir su juzgamiento por abandono de persona o no.

Según informaron fuentes judiciales, habría testimonios que indicarían que no es la primera vez que la mujer deja solo al pequeño. Los fiscales creyeron en un primer momento que podría ser elemento suficiente, pero no encontraron evidencia sólida contra la docente. Por eso, quedará libre hasta que la investigación prospere.

El niño cayó sobre un tender y por eso pudo amortiguarse. La caída no fue en seco y por ello sólo sufrió golpes en su cuerpo. Fue él mismo quien le golpeó la puerta a una vecina y pidió ayuda. Según informaron desde el hospital Guillermo Rawson, presentaba politraumatismos varios y heridas sin consideración, por lo cual estaba fuera de peligro.

Cómo sigue la causa

La madre fue detenida por «abandono de persona», pero por el momento no se ha formalizado ya que la fiscalía argumentó que no tiene elementos suficientes para imputar por semejante delito. Por ello, se tomarán 15 días para definir qué establece el código en este caso.

Cuando se firme la medida, la mujer quedará en libertad mientras se desarrolle la investigación, pero no podrá quedar a cargo de su hijo. La Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia determinó que el nene de 6 años quede en guarda de sus tíos, por lo menos por ahora.

Mientras tanto, la Justicia sigue sin saber el paradero del papá del nene por lo cual las autoridades decidieron dejarlo al cuidado de su tía materna.

Cómo fue el hecho

Todo se develó cerca de las 15 del martes cuando ocurrió el hecho sin que nadie pudiera ver los detalles de la caída. En pocos minutos el edificio situado en Ignacio de la Roza y Santiago del Estero, en la capital sanjuanina, se llenó de gente.

El niño cayó sobre el tender del patio de la vecina de planta baja, una mujer mayor quien escuchó ruidos en su ventana y cuando se asomó se llevó tremenda sorpresa. El nene estaba en su fondo, golpeado y temblando.

La mujer, Teresa Aciar, intentó contenerlo tras abrirle la puerta. Luego de darle agua intentó curarle el golpe (chichón) que se le había hecho en la cabeza producto de un golpe.

Mientras tanto, pidió ayuda a otro de los vecinos; este último llamó al administrador del edificio, al 911 y a «todo el que pudiera llamar», relató Teresita. «Le dije que a mis hijos también les ponía hielo en la cabecita porque también se caían y se golpeaban”. Sin embargo, la respuesta del niño fue contundente: “No, no, no! porque mi mamá me va a retar”.

El nene fue llevado al hospital Guillermo Rawson, a pocas cuadras del lugar del hecho, para curarlo. Lo dejaron en observación por 24 horas junto con su mamá, pero cumplido el plazo de observación, debió comparecer ante la Justicia ante la jueza Verónica Chicón.