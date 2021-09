La diputada provincial por Santa Fe Amalia Granata fue denunciada en la Justicia federal por el delito de violación de medidas para evitar la propagación de una pandemia y desobediencia.

La denuncia fue realizada por el abogado Alejandro Sanchez Kalbermatten, tras publicaciones de que Granata, quien ocupa una banca en el congreso provincial santafesino desde el año 2019, ha celebrado su cumpleaños el pasado 26 de febrero “sin tapujos”.

Para el letrado “ello se puede corroborar de forma fácil y rápida con el video que exhibe dicho festejo por sus 40 años, en medio de la cuarentena”.

“Se puede dilucidar a la diputada Granata junto a Yanina Latorre y otra mediática como ‘Luli’ Fernández bailando al ritmo del reggaetón, junto a tres acompañantes, y regocijándose en su impunidad”, agregó.

“Las imágenes no dejan dudas: la actual diputada provincial pro vida y sus amigos violan todos los protocolos sanitarios que regían para esa fecha. Se encontraban en un lugar cerrado, había -por lo menos- once, no usaban barbijo, ni mantienen la distancia social (algo imposible por otra parte en ese estilo de baile)”, explicó el denunciante

El periodista Marcelo Polino, conductor del programa en el que GRANATA es panelista, también formó parte del festejo, según consigna la denuncia.

Las normas de ese momento permitían reuniones familiares en lugares cerrados de hasta 10 personas, pero manteniendo los cuidados necesarios para evitar contagios, según dice la presentación.

La diputada provincial y ahora precandidata a senadora nacional por Santa Fe, que hace años vive en Buenos Aires, generó polémica en más de una oportunidad durante la pandemia. Férrea opositora a la administración del presidente Alberto Fernández, Granata criticó cada medida de confinamiento, recuerda el letrado.

Fuente: Minuto Uno