Entre más de 700 candidatos de todos los rincones del país, el Jurado de Honor del Premio Abanderados de la Argentina Solidaria eligió a los 8 Abanderados de la edición 2021 de este ciclo, que ya lleva más de 10 años reconociendo la labor solidaria de miles de argentinos.

Entre los finalistas se encuentra el pampeano Sergio Manazzi, el fundador de “El Rincón de Todos”, una organización sin fines de lucro que hace 10 años trabaja por la inclusión de las personas con discapacidad a través del deporte y la cultura en Santa Rosa.

Manazzi es -además- el papá de Francesca, la nena que se recuperó de cáncer y que tuvo una emotiva bienvenida en la capital pampeana.

«De esto me enteré mientras estábamos todavía en Buenos Aires con Fran (su hija)… yo no sabía nada, me llamaron y me dijeron que gente de acá de Santa Rosa me había propuesto para el premio. Quedé verdaderamente sorprendido», dijo el profesor de educación física en diálogo con El Diario.

Luego dijo que en un segundo contacto desde la organización le pidieron que enviara un video y fotos de las actividades que se realizan en «El Rincón de Todos».

«Y unos días después, cuando ya estábamos acá y habíamos superado lo de Fran me llaman y me dice que quedé entre los ocho finalistas de un total de 700 personas. Así que fue un mimo al alma, una caricia al corazón, porque en el Rincón pasamos muchas cosas lindas pero también muchas cosas bravas… la verdad es que nunca me lo imaginé, es la primera vez que se postula a un pampeano para esto y yo siempre tuve como referente a Mario de La Torre, que murió el año pasado, así que me encantaría ganarlo pero, sobre todo, para dedicarselo a Mario que fue un gran referente para mi y para toda la sociedad», sostuvo Manazzi.

Las iniciativas de los Abanderados 2021 también están en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Río Negro. Todos impulsaron proyectos solidarios que buscan mejorar la vida de los demás.

El resto de los postulantes

“Tenemos un solo objetivo, pero muchas manos para ayudar al que tenemos al lado”, destaca Agustín Torres Justet, un joven de 21 años y fundador de “Dar-Te”.

Esta iniciativa, nacida con la pandemia, reparte platos de comida en el oeste del Gran Buenos Aires. Agustín coordina una red de voluntarios que cocinan en sus casas y colaboran en la distribución de las viandas. Además de la ayuda alimentaria, acompañan a las familias para mejorar sus condiciones de vida.

“Obispo Trejo Florece” genera empleo digno a través de la capacitación en la producción sustentable de cultivos florales en el norte de Córdoba. El proyecto, que surgió hace dos años, ofrece oportunidades de trabajo a mujeres y jóvenes. “Creo en la capacidad de todas las personas y en que todos merecen una oportunidad. Confío en quienes quieren un futuro mejor, en los que trabajan día a día para lograrlo”, señala Alejandra Tuma, de 44 años, y fundadora de esta iniciativa.

Elga Velásquez creó la campaña “Recircular”, que busca fortalecer el trabajo de los recuperadores urbanos de materiales reciclables. “Desde Recircular tenemos un doble objetivo: visibilizar y dignificar el trabajo de los recuperadores urbanos, e invitar a las personas de la ciudad de Córdoba a consumir de una forma más responsable”, sostiene la mujer de 36 años.

“Me motiva ver que la discapacidad, arriba de un caballo, desaparece”, expresa Sergio Retamales, de 49 años, y fundador de la Asociación Civil de Equinoterapia y Actividades Ecuestres en Catriel, Río Negro, un espacio que ofrece atención, contención y rehabilitación a personas con y sin discapacidad a través de la terapia con caballos.

Martín Ferreira tiene 39 años y es fundador de SonRisas, una asociación civil que trabaja hace 17 años en el partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, por la restitución de los derechos de niños y adolescentes que viven en situaciones de extrema vulnerabilidad. Dan clases de apoyo escolar y organizan talleres culturales, artísticos, recreativos y de formación laboral.

“Cuando falleció mi hijo, supe que tenía que hacer algo para poder transformar todo ese dolor. Así fue que decidí abrir las puertas de la casa donde él vivía para brindarle un hogar a quienes lo necesitaban”, cuenta Mercedes Frassia, de 70 años y fundadora de CasaSan, un espacio que asiste a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Comenzaron con talleres artísticos y deportivos para chicos, pero a raíz de la pandemia, la organización decidió expandir su rango de acción y hoy cuenta con dos sedes en el barrio de La Boca en las que también funciona un comedor comunitario y un “punto digital”.

Santiago González Virgili tiene 50 años y creó Ceguera Cero, un proyecto de la organización 100 Caminos que tiene como objetivo erradicar la ceguera por causas evitables en la región sur de la provincia de Río Negro. Junto con un equipo de oftalmólogos y técnicos llevan atención médica a distintos parajes rurales de la provincia. “A partir del primer viaje, encontré la motivación en lo valioso de la experiencia, la satisfacción de ayudar y los logros que se obtienen con muy poco”, sostuvo el médico oftalmólogo.

¿Cómo sigue el premio?

Durante septiembre y octubre se conocerán las historias y proyectos de los Abanderados en microdocumentales por la pantalla del Noticiero del Trece y en las redes sociales del premio.

El público podrá votar al «Abanderado del Año»​, que recibirá $1.000.000 para continuar con su obra. Además, la Fundación Navarro Viola entregará un Premio Especial de $500.000.

Se pueden seguir las novedades del Premio Abanderados en www.premioabanderados.com.ar y a través de las redes sociales del ciclo: Facebook Premio Abanderados, Twitter @AbanderadosARG e Instagram @Abanderados.

Fuente: El Diario