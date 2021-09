La precandidata a diputada Nacional por Juntos, Lista 502D, Evangelina Ramis, dialogó con Impacto Castex y señaló que “hace un tiempo atrás no pensaba candidatearme, después empecé a involucrarme por la gente que me apoya”.

La castense y Martin Maquieyra van como candidatos a diputados Nacionales, y como precandidatos a senadores Nacionales, Daniel Kroneberger y María Victoria Huala.

“Siento que tengo mucho acercamiento de todos los sectores políticos, siempre ten

emos una actitud muy abierta, no somos fanáticos, queremos escuchar a todos, sino esto no lo cambiamos más, en la política se ven muchas cuestiones de ego que las tenemos que empezar a dejar de lado”, manifestó y reconoció que “siempre que integré un espacio público se recibió a todos los sectores sin distinción, nunca hubo una bajada de línea porque sean de un gobierno o de otro”.

Sobre el por qué la gente debería votarla, la candidata dijo que “porque desde que conformamos la lista lo que buscamos es la unión y eso es lo qu

e estamos transmitiendo, es la unión también con el peronismo para poder sentarnos a hablar, las ideas nuestras no son muy distintas a las de ellos, a ninguno de los políticos nos gusta que haya hambre, gente sin trabajo, conventillos, chicos que la están pasando mal, pero tenemos que ensanchar la espalda, un solo frente no puede afrontar estas problemáticas, la pobreza hay que enfrentarla con todos los sectores, hay que dejar los egos de lado”.

Ramis reconoció que “en lo personal y con la situación actual a veces es incómodo y sentís vergüenza de llevar boletas a las casas de personas con problemas, pero cuando empecé a ver el recibimiento de la gente me sentí mejor”, y añadió que “independientemente del resultado del domingo para mi fue muy gratificante esta campaña, yo estoy feliz de haberla encabezado y realizado acá en Castex, hay mucha gente que no se conoce y es maravillosa y muy valiosa”.

“Creo que hoy la gente apunta a la gente y no a un partido, más allá de todo, la gente tiene que tener en cuenta que el domingo al cuarto oscuro entran solos y tienen la libertad de votar a quien quieran, es necesario que la gente se empiece a involucrar y se acerque”, indicó.

La castense aseguró que, pese al resultado del domingo, desde Juntos se tomó la decisión de acompañar la lista que gane en las PASO que se celebrarán este fin de semana. “Si vos te comprometés políticamente, el resto tiene que acompañar al que gana”, reconoció.

Respecto a su paso por el juzgado de Faltas, Evangelina Ramis explicó que “el cargo es muy difícil, vos tenés que tratar con una problemática en la que tenés que evaluar si es justo aplicar las infracciones o no, porque muchas veces tuve que aplicar sanciones que en mi interior no las creía justas.”

“Mi opinión del gobierno de Mónica Curuthet no la cambié fue siempre la misma, me parece que en esta instancia dar una opinión personal no suma en nada, son dos años de gestión, le quedan dos años más y lo que tenemos que hacer es apoyar y esperar a que termine la gestión y ahí vamos a poder evaluar cómo fue, en definitiva, la gente es la que va a decidir y evaluar”, relató.

Además, dejó entender que las cosas ya no estaban tan bien con Curutchet al momento de su renuncia pública. Evidentemente hubo una gota que fue la que rebalsó el vaso que la llevó a decir basta. Pese a ese altercado, la candidata continuó trabajando ya que, como bien lo dice, ella no vive de la política ya que tiene su propio estudio en Santa Rosa.

“La renuncia se dio porque se dio, los motivos fueron públicos y estuvo bien que así sea, la renuncia fue consecuencia de un montón de cosas que derivaron en una exposición pública que yo me sentí muy incómoda que no me gustó que haya pasado, pero está muy bien que hayan pasado”, recordó.

Desde este medio se sabe que existieron malos tratos entre la intendenta, el secretario de Gobierno y la actual Jueza de Faltas hacia la Candidata durante la reunión previa a la renuncia a su cargo.

Para concluir, Ramis dijo que “los vecinos te piden dos cosas, una es trabajo con un sueldo digno y lo otro que se cambie la situación actual, la gente tiene mucha esperanza de que las cosas van a cambiar, a lo que la presión y la responsabilidad es mucha más”.

“Uno no se olvida las raíces, tenemos una provincia agropecuaria y que tenemos que trabajar por esos intereses, todos los proyectos que se hagan o que sean de la otra parte y consecuentes con la ideología hay que apoyarlos”, y finalizó “no me molesta sentarme con un peronista a armar proyectos, justamente es lo que nos gustaría que pase”.