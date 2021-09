Un vecino santarroseño se llegó hasta la Redacción de este medio para manifestar su bronca por lo que le ocurrió: le secuestraron el auto y se lo devolvieron desmantelado.

«Nadie se quiere hacer cargo… a mi me costó mucho poder pagar la multa porque soy un trabajador, pero lo hice. Me llevó tiempo, es cierto, pero yo les dejé un auto que andaba y me devolvieron cualquier cosa», contó Andrés Sebastián Chehade, de profesión cerrajero.

El hombre -de 40 años- no recuerda con precisión las fechas porque no tiene el expediente a mano, pero todo arranco entre fines de 2016 y principios de 2017 luego de una multa por «alcoholemia», durante la gestión de Leandro Altolaguirre.

Durante el transcurso de 2018, cuando terminó de pagar la multa, empezaron los problemas. Luego de un largo proceso, logró que esta semana le entregaran lo que queda del auto, un Polo de color celeste, modelo 2004, Full: «me sacaron las ópticas de atrás, todo el tapisado del baúl, el tablero completo con el velocímetro, el estéreo, la máquina de levantar los vidrios, el panel completo de las puertas, la toma de aire, amortiguadores, la goma de auxilio, todo lo que es alfombra, entre otras cosas», enumeró Chehade.

El costo de reposición de esos elementos, según le dijeron, se aproxima a los 200 mil pesos. «Yo cometí el error de dejarles las llaves…si faltan esas cosas de adentro es porque alguien abrió con las llaves», destacó.

Sobre la multa por «alcoholemia» explicó: «en realidad se me salió un extremo del auto, entonces vinieron los de Tránsito a auxiliarme y ahí me hicieron la multa… en ese momento eran como unos 40 mil pesos que a mí me resultaban imposibles de pagar».

«Empecé a pagar, pero luego no pudo continuar… entonces perdí lo que ya había depositado. Cuando finalmente pude pagar y pude ver el auto empezaron las vueltas, porque nadie se quiere hacer cargo. Se tiran la pelota entre la policía y la municipalidad y así vengo desde hace más de dos años», denunció.

Chehade dijo que ahora, por consejo de un conocido, va a realizar una denuncia en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a cargo de Juan Carlos Carola. «También me dijeron que si esto se conoce ellos igual tienen que actuar de oficio, porque acá hay una clara irregularidad de la que nadie se quiere hacer cargo», subrayó.

