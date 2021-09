A solo cuatro días de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias PASO 2021, el exministro de Transporte y precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en Vamos Con Vos, Florencio Randazzo, volvió a generar fuerte rechazo y repudio por su último spot de campaña que fue calificado como homofóbico por el guión del mismo.

En el video se ve una pareja sentada en un banco de plaza. Allí la joven comienza diciendo: «A mi me gustan los tipos valientes, ¿viste? Sin miedo a plantearse que hagan cosas”. A lo que el joven contesta: “Sí, a mí también”. En ese momento se genera un profundo silencio y la chica expresa rechazo y hasta susto ante la respuesta. Pero rápidamente, él «intenta aclarar» la situación: “No, no. Por eso voto a Randazzo”.

Con esta aclaración, el vídeo da cuenta que la pareja interpretó que se trataba de la orientación sexual del joven, pero con la «aclaración» todo fue «alivio» con risas y besos. En tanto, después aparece una frase con letras blancas y fondo turquesa. “Si la grieta no te deja votarlo, es problema de la grieta”.

Lo cierto que esa tensión generada entre la pareja por la posibilidad de que a un hombre le guste otro hombre provocó un rápido rechazo en redes sociales. “Toda la campaña de Randazzo es una oda al neomachismo: el que le dice que ‘no’ a una mujer, el que es valiente, se planta, hace cosas y no vayas a creer que… ay!”, lanzó en Twitter la periodista especializada en género Luciana Peker. “Apelando a la homofobia en un spot de campaña, qué bajo cayó este muchacho…”, agregó el periodista Bruno Bimbi, autor de los libros “Matrimonio Igualitario” y “Fin del Armario”.

Lo cierto es que no es la primera vez que Randazzo le erra fuerte a sus spots de campaña. Días atrás, protagonizó uno en el que una imitadora de la actual vicepresidenta lo insultaba, y otro en el que mantenía un diálogo telefónico con su madre, en el que su progenitora trataba de «pelotudos» a los votantes.

Pueblo de pelotudos

En el insólito spot de campaña de Randazzo se ve una conversación telefónicamente con su madre y llama al electorado: «Pueblo de pelotudos».

«Gracias Mamá por tu permanente compromiso con el país de tus hijos y tus nietos, tu cariño, tu apoyo incondicional y tu maravilloso sentido del humor en todas las ocasiones. Ah! Me olvidé de contarte que a partir de hoy vas a salir en las redes», publicó Randazzo en su cuenta de Twitter utilizando el hashtag #AguanteGladys.

En el video hay una conversación telefónica entre el precandidato y su madre, en donde ésta le dice: «Te decían que en la elección pasada no te iba a votar no tu madre, y sé que ahora hay mucha gente que te va a votar, pero para que te voten más tenés que hacer una propaganda explicando por qué te tienen que votar a vos y no a esas dos fracciones o facciones, no sé cómo se dice».

Fuente: El Destape