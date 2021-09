Serraíno, como familiar de victima de tránsito reflexiona: «el fiscal (Jorge Amado) pidió 3 años. Seguro que es en suspenso. Y el Estado crea organismos, apoya a las víctimas, pero esto no ayuda».

«Porque debería ser una pena ejemplar, para que eso no se repita», afirma.

Además menciona el derrotero de la causa: «primero tuvimos que frenar un juicio abreviado. Nos opusimos. Y después cuando se hizo el juicio, fue declarado nulo porque un juez, Hugo Díaz había participado del abreviado y después intervino en el juicio oral. ¿No sabían que esto anulaba el juicio?».

Pero además recordó que el defensor oficial Martín Garcia Ongaro quien presentó un recurso ante la Corte Suprema para que no se haga el juicio. «Nosotros si queremos llegar a la Corte, necesitamos millones de pesos, pero desde el Estado se hace más fácil. Nosotros somos las víctimas, pero las facilidades no son para nosotros. Y ahora está a cargo de la oficina de la Víctima de la Justicia Federal. Para nosotros que luchamos por justicia todos estos años, no es algo que pase así nomás», dijo Rubén Serraino.

Fuente: El Diario