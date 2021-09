«La verdad que el más sincero de todos, con todos sus errores, es Mauricio Macri. El que menos me mintió fue Mauricio», lanzó rodeada de simpatizantes de Juntos por el Cambio.

«Él (por Macri) entregó mucho para ser Presidente. Él tenía la intención clara y la voluntad y por ahí le traían tipos y yo le decía ese es un delincuente, es un delincuente, a veces me hacía caso, otras no», sentenció Carrió, reconociendo que el expresidente aceptaba delincuentes en su Gobierno.

Y agregó: «Y cuando no me hacía caso después pasaba lo que pasaba y me decía ‘vos tenías razón’ y yo le decía espero que me des la razón antes porque te van a voltear. Paramos tres golpes internos muchachos en un gobierno, tres golpes internos».