Desde niño Fabián Maestre siempre tuvo claro que quería ayudar de alguna manera a las personas que lo necesiten y durante la cuarentena pudo comenzar a llevar a cabo ese sueño: es peluquero y le corta el pelo gratis a los chicos de los comedores del Barrio Los Hornos, en La Plata, su lugar, donde se crió. Incluso ,organiza eventos para que todos puedan aprovechar sus servicios gratuitos.

«Esta idea empezó en la pandemia .Hoy en día hay muchos chicos que quieren tener el pelo corto, pero no tiene cómo pagar. En los merenderos y comedores hay mucha pobreza, entonces se me ocurrió hacer una publicación que se hizo viral y me llamaron de varios lugares«, contó el joven de 25 años.

Fabián es conocido como «el pelu solidario» y hoy en día lleva más de mil cortes realizados a jóvenes de La Plata. Con ese número, siente que su sueño está más que cumplido.

Pero ahora, tiene un nuevo propósito: terminar de construir la casa en la que vive con sus padres y su hija. La vivienda aún no tiene piso y le faltan terminaciones estructurales. “Yo estoy durmiendo en la pieza de mi papá, es pequeña. A la noche tiró un colchón y dormimos junto a mi nena de tres años, que me la traigo los fines de semana”, contó.

La familia no tiene muchos ingresos. Sandra, su mamá, tiene 48 años y está desempleada. Gastón, su papá, tiene 44 años y es mecánico. Fabián se quedó sin trabajo con la pandemia.

Por eso para poder cumplir con propósito, le surgió la idea de ofrece cortes en comedores de la zona (Chulitos, comedor mi Esperanza, club 19 de noviembre), en fundaciones o espacios que promuevan la solidaridad a cambio de materiales de construcción -ladrillos, arena, cemento, cal, lo que sea para terminar su casa. «Necesito unos 700 ladrillos más o menos para poder construir mi habitación«, relató.

Después de la habitación, vine una peluquería propia

Fabián empezó a cortar el pelo en 2018, tras haber realizado un curso básico de peluquería y luego siguió capacitándose viendo videos de YouTube.

Al principio sus clientes no eran muchos, inclusive con la llegada de la pandemia se quedó sin laburo, pero fue ahí donde notó las carencias de su barrio y decidió ofrecer sur servicios gratis a los chicos que no tenían con qué pagarle. «Lo hago de corazón porque yo veo la necesidad que hay en la Provincia y porque siempre me gustó ayudar», aseguró.

«Yo pongo una mesa en un terreno baldío acá en mi casa en 152 entre 64 y 65 y les corto el cabello, por ahora no me están llamando mucho de merenderos pero quiero seguir ayudando«, relató.

También quisiera tener su propia peluquería y cortarle el pelo a muchas más personas. «Si se me llega a lograr el sueño de tener mi habitación, ahí mismo voy a poner una pequeña peluquería y poder tener ingresos», manifestó ilusionado.

Aquellos interesados en comunicarse con Fabian, el peluquero solidario, pueden hacerlo a través del 221-522-2553.