La Dirección de Comunicaciones de la Policía de La Pampa dio a conocer los registros de lluvias en diferentes localidades del interior de la provincia desde las 9:00 horas de ayer a las 9:00 horas de este miércoles.

En Monte Nievas cayeron 13 milímetros, Rucanelo 15, E. Castex 18,5 Winifreda 20, Conhelo 12, Mayer 50, L. Toro 41, Telén 26, Loventuel 30, C. Quemado 25, Victorica 33, P. C. El Durazno 15, P. C. Victorica 30, Toay 40, Anguil 30, Catrilo 27, Lonquimay 28, Uriburu 23, La Gloria 32, P. C. Catrilo 30, Cereales 25, Rolón 48, M. Riglos 35, P. C. Rolón 43, Anchorena 30, Macachín 25, P. C. Anchorena 20, Doblas 25, Rancul 22, Parera 75, Caleufu 28 El Tala 16, Realicó 24, I. Luiggi 25, Ceballos 25, Sarah 12, Vértiz 28, B. Larroudé 12, P. C. F. Pampa 10, I. Alvear 33, Arata 30, Trenel 11, Speluzzi 16, Trebolares 18, Agustoni 27, Dorila 20, V. Mirasol 27, M. Cané 37, C. Barón 25, Relmo 48, Q. Quemu 42, Gral. Acha 45, Quehué 30, A. Roca 20, C. S. María 30, Unanue 36, P. C. P. Buodo 30,5, Guatrache 50, Alpachiri 45, P. C. Guatrache 65, Gral. Campos 8, Cuchillo Co 37, Abramo 25, Gral. San Martín 30, Bernasconi 28, P. C. J. Arauz 31, La Adela 19, P. C. La Adela 15 y Santa Isabel.

Fuente: El Diario