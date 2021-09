Gustavo Sylvestre denunció este miércoles que sufrió un intento de estafa virtual a través de WhatsApp luego de recibir un mensaje de una persona que se hacía pasar por el economista Roberto Lavagna, tal como le sucedió en los últimos días al ex senador Federico Pinedo.

“Hay que estar muy atentos. Lo que me intentaron hacer a mi lo sufrió hace dos semanas un muy amigo mío que sí le concretaron una importante estafa”, alertó el conductor de C5N y contó que los estafadores “utilizan contactos robados de gente amiga e incluso se hacen pasar hasta con el apodo”.

ver en vivo la cocina del gato con gustavo sylvestre y estela de carlotto

Informate más

Ver en vivo «La Cocina del Gato» con Gustavo Sylvestre y Estela de Carlotto

“El lunes me llegó un mensaje que decía ‘Hola, buenas, ¿cómo estás? Soy Roberto Lavagna, este es mi nuevo número de WhatsApp, agendame y borrá el otro’ ”, detalló Sylvestre.

Y reconoció: “Me sorprendió porque no tenía el contacto de Roberto Lavagna”.

“Le respondí ‘Abrazo Roberto, Gustavo Sylvestre’”. Al ratito me responde ‘hola Sylvestre, ¿cómo andás?’. Ahí me sorprendió porque Lavagna no es de tutear a nadie”, comentó sobre el contenido del mensaje.

Lejos de conformarse, el martes, los estafadores le enviaron otro mensaje a través de WhatsApp: “Ayer a las 14.43 me manda ‘hola, ¿sabés quién me puede comprar unos dólares que tengo de ahorro a buen precio? Tengo problemas con mi cuenta bancaria y necesito pagar unas cuentas pendientes para el día de hoy’. Ahí me di cuenta que era una truchada y me querían hacer el cuento del tío, y lo bloqueé”.

El conductor de C5N advirtió a los televidentes sobre este tipo de estafas por WhatsApp y el tipo de mecanismo que se utiliza para engañar a los ciudadanos.

En las últimas semanas, el ex Senador de la Nación, Federico Pinedo, y el propio Roberto Lavagna, también recibieron intentos de estafas virtuales y lo denunciaron a través de las redes sociales.

Fuente: Minuto Uno