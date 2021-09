Miranda Ruiz, la médica de Tartagal que fue detenida por realizar una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), habló con El Destape luego de su liberación y de conocerse una nueva denuncia, esta vez por parte de su paciente. La mujer embarazada accedió al hospital Juan Domingo Perón de Salta el pasado 24 de agosto para realizarse un aborto legal con 22 semanas de gestación. Ahora, denunció que la doctora «la obligó a abortar» y que «mató a su bebé». Ruiz asegura que obligaron a la paciente a hacer una falsa denuncia y la está exponiendo y utilizando políticamente.

Cuando la mujer embarazada solicitó la intervención, un equipo interdisciplinario se encargó de analizar su caso y dieron lugar a su pedido para interrumpir el embarazo de manera legal. Ruiz es la única médica de la zona que no es objetora de conciencia, por lo que se hizo cargo de su seguimiento. Según informó la profesional, el aborto fue realizado con Misoprostol, es decir, que se realizó de manera autoadministrada por la paciente.

«Es un caso típico de lawfare, penalmente mi causa no tiene ningún tipo de interés jurídico, es muy sencilla y la historia clínica está perfectamente escrita y yo indiqué un tratamiento autoadministrado»

Qué dijo la médica sobre la nueva denuncia: «La están obligando a hacer una falsa denuncia»

«¿Quién protege a las mujeres y trabajadores de la salud en Salta?», se preguntó Miranda Ruiz en diálogo con El Destape. La médica, que fue detenida el pasado viernes 3 de septiembre y liberada horas más tarde, aseguró que expusieron a la paciente y mintieron sobre la historia clínica «para defender sus intereses personales y políticos» y evitar la implementación de la Ley 27.610 de IVE e ILE: «La paciente y su familia fueron usadas políticamente y yo también».

«No solo la han expuesto sino que ahora la están obligando a hacer una falsa denuncia. Lo que tiene que entender la paciente es que haciendo una falsa denuncia compromete su estado de libertad porque hay pruebas suficientes para demostrar que lo que ella dice no es cierto»

«Hay testigos y está el consentimiento informado», aseguró Ruiz a este medio y afirmó que está cumpliendo con una ley nacional. «Yo no soy ginecóloga ni cirujana, yo indico tratamientos autoadministrados», se defendió la médica, reafirmando que el tratamiento fue con Misoprostol luego de ser aprobado por un equipo de profesionales: «Yo no puedo obligar a nadie a abortar».

Asimismo, indicó que la verdadera intención es evitar que la Ley de IVE/ILE se cumpla de hecho en Salta: «Soy la única médica no objetora de conciencia en la zona. Meterme presa implica que no se garantice la ley de IVE en Tartagal ni en las zonas aledañas que me derivan».