Luego de que tomara estado público una imagen en Eduardo Castex en la que un hombre le practicaba sexo oral a otro, se viralizaron los supuestos nombres de los involucrados.

En diálogo con Impacto Castex, Hugo Figeroa, uno de los supuestos partícipes de la foto, explicó que él no es el que aparece y que no tiene nada que ver. Ambas personas realizaron la correspondiente denuncia en la comisaría local.

«Realicé ayer la denuncia correspondiente y quería dar la cara para desvincularme de esto», comenzó la entrevista Figeroa y continuó contando que «desde el lunes a la noche están circulando fotos que me involucran a mi, cosa que yo no tengo nada que ver, mi amigo no sabe de dónde salió esa foto ya que lo involucra a él también, no sabe si es hackeada o photoshopeada».

El hombre se mostró angustiado por la situación y dijo que «mi mayor preocupación es que le haya llegado a mi hijo en Santa Rosa», y agregó «esa persona a la que le están practicando sexo oral no soy yo y no se quien será la persona que inventó semejante difamación, no se si es porque me tienen bronca a mi o a mi amigo o es envidia».

«Mi amigo también está mal por esta foto porque también lo han ensuciado a él», relató y añadió que «tenemos con él una amistad de hace años, es una excelente persona, un gran amigo que cuando lo precisás está, es muy duro para los dos porque nos están ensuciando a los dos».

Sobre la denuncia, explicó que «como no tenemos sospechosos, queda como archivada la denuncia, pero a los dos el lunes a la noche nos llegó un mensaje por Facebook de un tal Darío Tarot en el que nos enviaba la imagen y se burlaba de nosotros y también lo incluímos en la denuncia».

Desde la comisaría de Castex les recomendaron que realizaran una por daños y perjuicios en Santa Rosa «porque no tenemos sospechosos y somos dos personas adultas y mucho no se puede hacer», manifestó.