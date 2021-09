La Dirección de Comunicaciones de la Policía de La Pampa difundió el parte de lluvias en las diferentes localidades pampeanas desde las 9:00 horas de ayer a las 9:00 horas de este martes.

En Monte Nievas cayeron 34 milímetros, Rucanelo 47, E. Castex 30, Winifreda 5, Mayer 5, L. Toro 16, Telén 17, Loventuel 18, Carro Quemado 16, Victorica 22, P. C. El Durazno 10, P. C. Victorica 18, Toay 2, Santa Rosa 0,7, Anguil 3, Catrilo 1, Lonquimay 2, Uriburu 2, La Gloria 3, P. C. Catriló 0,5, P. Huinca 15, La Maruja 20, Quetrequén 33, Foster 22, Caleufú 21, El Tala 42, Realicó 32, E. Martini 48, I. Luiggi 57, Ceballos 15, Sarah 10, Vértiz 14, B. Larroude 12, Arata 20, Trenel 33, Metileo 35, Speluzzi 15, Gral. Pico 17,1, Agustoni 15, Dorila 16, M. Cané 11, Relmo 7, Gral. Acha 4, Quehué 1 y Cuchillo Co 15.

Fuente: El Diario