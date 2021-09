Se reportaron también llamados, invitando a asistir a cajeros automáticos a cobrar algún tipo de estímulo. El Ministerio, en este sentido, advirtió a la población en general que no está realizando llamados para pedir datos, ni para convocar a oficinas públicas.

Desde el organismo se aconsejó máxima precaución a la población, compartiendo algunos consejos para no caer en el engaño.

1- Ante la menor duda cortar la comunicación

2- Llamar al 101 e informar lo sucedido

3- Conectarse con un familiar o vecino para alertar sobre la situación

4- No entregar dinero ni información personal o familiar a desconocidos

5- No realizar depósitos o transferencias dirigidos mediante contacto telefónico

6- No dar información sobre tarjetas de créditos ni sobre contraseñas por teléfono, por whatsapp o por mensajes de texto.

7- No contestar llamados de números desconocidos.