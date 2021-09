Esta semana el director del Hospital castense Pablo F Lacoste, el doctor José Alfonzo, se reunió con la Coordinación de Desastres y Emergencias Sanitarias del Ministerio de salud pampeano (CODES) para organizar un control pos covid a los pacientes recuperados de Eduardo Castex.

El doctor Alfonzo detalló que “hemos vuelto a llamar a todos los pacientes para saber cómo se encuentran y eso nos va a permitir recategorizar y clasificar a los pacientes en diferentes sectores desde leves, moderados y hasta los que tuvieron que ser internados con neumonía covid”. El seguimiento consiste en reencontrarse con los pacientes para saber cómo están, qué secuelas les quedaron y realizarles controles en el laboratorio.

Este programa se realiza en toda La Pampa. Se puede llevar a cabo a partir de los registros en la base de datos sobre cada persona que tuvo COVID-19 en la provincia. El director de Atención Primaria de la Salud del gobierno de La Pampa, Ariel Paladini, señaló que «tenemos la posibilidad de volver a contactarnos con cada una de ellas, hayan estado o no internadas, a quienes se les hará una serie de consultas, que tiene que ver con una herramienta que clasificará si necesita acceder o no a más estudios. Se le ofrecerá un examen presencial por parte de un equipo de salud que determinará si necesita o no hacerse estudios».

Tales estudios determinarán si la persona necesita una consulta con un especialista o estudios de mayor complejidad. «Se implementa este abordaje escalonado para no colapsar al sistema de salud», explicó el Director de atención de salud. «Con este sistema vamos a manejar a mucha población, que se clasificará de acuerdo a si estuvo o no internada, si tiene o no comorbilidad, edad, si vive o no vive solo», detalló Paladini. En base a esa información la persona decidirá si quiere ser evaluada por su médico de cabecera u otro.

«Lo importante es que garanticemos que la persona haya tenido el contacto con el sistema de salud y que el sistema haya ofertado la posibilidad de ser evaluada”, finalizó el director de Atención Primaria de Salud del gobierno pampeano.