Este domingo, el Presidente publicó en Infobaeuna columna en donde analizó su gestión y la conducción de la pandemia:

«Desde que asumimos el Gobierno, solo contamos con 99 días de normalidad sanitaria. El resto fue básicamente poner de pie un sistema de salud abandonado y enfrentar los contagios de un virus desconocido. Todos nuestros planes originales se trastocaron porque las prioridades repentinamente fueron otras».

El mandatario continuó el mensaje refiriéndose a que el país finalizará el 2021 con un crecimiento del 7%, con un aumento del 14% en materia de inversión desde 2019 y con el avance de la vacunación contra el coronavirus.

«Todas las estimaciones dan cuenta de que cuando este año culmine, Argentina habrá crecido más del 7% y seguirá creciendo en los años posteriores», sostuvo.

Y añadió: «Desde el último diciembre aceleramos el plan de vacunación más vertiginoso que nuestra memoria recuerda. La vacunación no solo nos permitió preservar vidas. También hizo posible la recuperación económica que hoy vivimos».

Sobre la economía, Fernández también aseguró que mientras el Gobierno se preocupaba por la salud de los argentinos, nunca se perdió de vista la «necesidad de preservar pequeñas y medianas empresas que daban y dan trabajo».

«Si no hubiéramos cuidados esas empresas, hoy no estaríamos volviendo a crecer. Si no hubieras acompañado a cada trabajador y a cada trabajadora, hoy no se volverían a levantar las persianas de las industrias y los comercios. Si no hubiéramos aumentado los créditos para aquellas pequeñas y medianas empresas bajando las tasas que los bancos cobran por esos créditos, la producción se hubiera estancado», destacó.

Luego, Fernández habló sobre los dos modelos país que se eligen en las elecciones legislativas: «Es evidente que debimos enfrentar la sumatoria de dos crisis: la derivada de la pandemia y la que generó el gobierno anterior. No todos advierten esa realidad. Algunos, producto del dolor presente causado por la enfermedad y la muerte, han pasado a un segundo plano el sufrimiento que hemos vivido cuando la actual oposición gobernaba el país».

«Debemos seguir en el mismo camino que estamos transitando para no volver a aquella senda que ya caminamos y nos dejó endeudados y empobrecidos en un callejón sin salida», agregó.

Por último, el mandatario le habló a los jóvenes, un sector considerado clave en las próximas elecciones: «Sé también de la decepción que anida en muchos jóvenes. Ya es hora de renovar la esperanza. Con la reactivación, las oportunidades de educarse, trabajar y progresar van a florecer. Es necesaria toda su energía porque están llamados a ser protagonistas centrales en este tiempo».

«Desde el 10 de diciembre de 2019 solo vivimos 99 días en un clima de normalidad sin tener en riesgo nuestras vidas. El día 100 de normalidad está llegando y a partir de entonces solo seremos nosotros lo únicos artífices de nuestro destino», indicó.