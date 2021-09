Tolosa Paz describió que en sus recorridas por los parques industriales de”, durante una entrevista radial. Sostuvo además que “

“El termómetro que son las calles, las pymes indica que el Frente de Todos tiene un porcentaje importante de adhesión al rumbo de la Argentina porque saben que somos la única fuerza que puede resolver los problemas”, manifestó.

En ese sentido, destacó: “Muchas de esas pymes han reabierto sus puertas, han recuperado sus puestos de trabajo y las que estaban con capacidad instalada ociosa y hoy están recuperando parte de esas líneas de producción, parte de esos mercados, ya sean de exportación o de consumo interno”.

Consultada por las polémicas afirmaciones de Mauricio Macri, Tolosa Paz indicó que “del ex presidente de la Nación no me sorprende nada” porque “ha dicho y ha hecho cosas tremendas”. Señaló además que “lo que más me impresiona es que tanto él, como Santilli, como Vidal, como Manes, todos los que están en esa alianza política que destruyó la Argentina en términos económicos y productivos, son el Club de la Mentira y mienten sistemáticamente pensando que eso les va a dar resultado como en 2015”.

Apuntó como ejemplo que “ellos llegaron a las elecciones diciendo que iban a quitar el impuesto a las Ganancias y en 4 años que gobernaron no lo pudieron debatir; y lo hizo el Frente de Todos sin haberlo prometido” y producto de esa decisión “hoy hay 1 millón 300 mil trabajadores que no pagan el impuesto”.