«Mi covid fue muy grave. Yo no me imaginé nunca que era una cosa así. Hay gente que lo tiene de distintas maneras, mi hija lo tuvo y no tuvo absolutamente nada. Yo tuve neumonía bilateral. Fue horrible. Y las secuelas que te deja», contó la diva de los teléfonos en una nota con Telefe Noticias.

Giménez dialogó desde su casa con los conductores, Rodolfo Barili y Cristina Pérez, pero estuvo en el estudio gracias a la tecnología de realidad aumentada.

«El peor miedo fue morirme primero, y después que me intubaran. Dije que si me tenían que intubar dije que no. Que me dejen ir. Te duermen para ponértelo. Ese fue mi mayor miedo, el intubamiento. No tenía ganas de morirme en ese momento. El terror que te agarra, yo lloraba por todo», reveló Susana.

Además, la conductora recordó que «al principio todos me decían que iba a salir adelante», y que luego, «a los días ya no me decían nada». Por eso, rememoró: «Ahí pensé que me tocaba. Un día me llamó mi nieta y terminé llorando una hora. Fue muy fuerte. Yo soy una persona que nunca tuve muchos problemas. Pero fue muy duro».