No se saca el barbijo durante las dos horas que dura la entrevista. Dice que está acostumbrado. Que a veces lo usa hasta en su casa, cuando está su hija, que es la que “anda para todos lados y viaja”. Lo cambia cada dos o tres horas. El gobernadorSergio Ziliotto no tuvo coronavirus y ese –seguir sin contagiarse del virus que llegó para cambiar todo- es «otro de los grandes desafíos” de su gestión.

Tiene 58 años y luce enérgico. Habla sin pausa en el amplio despacho del tercer piso de Casa de Gobierno, bajo la atenta mirada de Juan Carlos Matilla, el periodista que lo asesora en medios. En la antesala del despacho solo lo acompaña “Cacho” Alou, el exfutbolista que es su fiel escudero. Usa algún comentario de fútbol, es hincha de River y este jueves por la tarde aguarda el partido de la selección y de Messi, para distenderse, recibir y despedir al equipo de periodistas de este diario.

Está más delgado que cuando inició el mandato. Arrastra un hormigueo en el pie derecho, secuela de la operación de una hernia de disco, un mes antes de diciembre de 2020, de la que no pudo hacer la recuperación en forma adecuada. La pandemia tampoco le permitió tomarse vacaciones. Pero se confiesa “un hincha pelotas” que el domingo a la mañana, temprano, empieza a llamar a sus colaboradores.

“Nadie estaba preparado para esto”, repite Ziliotto como una muletilla. Cree que en las próximas elecciones se “plebiscitarán” las gestiones y, en estos tiempos, hablar de gestión, es hablar de pandemia. Si bien aclara que no puede sentirse orgulloso porque murieron más de 800 personas en la provincia, no le rehúye a ese escrutinio. “No me arrepiento de ninguna medida”, jura.

También confiesa, con un poco de disimulo, que le dolió la foto en Olivos del festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez, la compañera del presidente Alberto Fernández, cuando regían las restricciones que él mismo había impuesto. “Fue un error y pidió disculpas. Está actuando la justicia. Como lo hizo acá”, compara, sin mencionar, aunque la referencia es evidente, la causa penal que dos jueces y un fiscal pampeano tuvieron que enfrentar y cerrar con una multa.

“No podemos decir que tal día o tal mes termina la pandemia, este virus ha sido imprevisible desde el primer día, sí hay indicios, el horizonte tiene otro color”, aclara, de la mano de la baja pronunciada de casos de las últimas semanas, la época menos fría que permite actividades al aire libre, el avance de la vacunación y el retraso de la llegada de la Delta, una variante que, espera, no tenga tanta incidencia como en otros lugares del mundo.

-¿Cuál fue el peor momento de la pandemia? –consulta este medio.

-Siempre tuvimos tranquilidad. Lo peor que nos podía pasar es que, como gobernador o equipo de gobierno, entráramos en pánico. Sí hubo días de mucha tensión cuando estuvimos arriba del 90% de camas de terapia intensiva ocupadas. Me acuerdo, un domingo charlando con el doctor (Rubén) Kohan (el ministro de Salud), me dijo que era necesario cerrar porque había un espiral ascendente y si no pisábamos el freno y retrocedíamos en las restricciones, podíamos colapsar. La decisión no era simpática, pero se demostró que era necesaria. Podemos mostrar un escenario favorable, positivo, el sistema no colapsó en ningún momento. Sí hubo mucho estrés en el personal, no es fácil estar en terapia más de un año y ver que cuando fallece una persona entra otra. El ingreso a terapia intensiva fue menor que en otras provincias, había diques de contención anteriores, trabajamos con ivermectina, suero equino, durante casi toda la pandemia.

-¿En qué acertaron y en que se equivocaron?

-Con el diario del lunes es fácil. En ese momento solo teníamos la evolución de la pandemia en otros lugares. Pero era imprevisible, el virus corría el arco todos los días. Seguro tomamos decisiones equivocadas, pero inmediatamente dimos marcha atrás o las cambiamos. Nadie se preparó para gobernar con pandemia.

-¿Repetirías el cierre de las fronteras?

-No me arrepiento de ninguna medida que tomé porque lo hice con todos los fundamentos que teníamos en ese momento, escuchando a todos. Y a partir del sentido común. Y sé que muchas eran antipáticas, como decirle a la gente que partir de mañana no podía ir a trabajar. Por eso entendíamos las manifestaciones y la desesperación de la gente. Pero uno toma decisiones para el conjunto, tiene esa responsabilidad y lo hice a cara descubierta, sin mirar si era políticamente correcto o si iba a tener incidencia en la urna el día de mañana.

-¿Te dolió la foto del cumpleaños de la pareja del presidente en Olivos?

-Hay un sinfín de fotos que dolieron. En este caso el presidente se hizo cargo, pidió disculpas y está actuando la justicia. Como actuó en La Pampa, acá la justicia actuó libremente en todos los casos

-¿En las elecciones va a tener peso la evaluación de cómo gestionaron la pandemia?

-La gente premia y castiga si hiciste las cosas bien o mal. Creo que tenemos un balance positivo. Y también lo veo en la gestión nacional. Es necesario de hacer un ejercicio de memoria. Hay que comparar qué recibimos y cuál fue la política hacia la gente de cada gobierno. Hay que analizar la película y no la foto. El Frente de Todos demostró que le interesa que la mayoría de la gente esté bien.

Fuente: El Diario