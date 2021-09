El alerta, emitido este miércoles a las 8.24 de la mañana, abarcó a los departamentos Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó y Trenel.

A su vez, incluyó a los departamentos Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay y Utracán.

Por su parte, el alerta además abarcó a los departamentos Caleu Caleu y Hucal.

RECOMENDACIONES.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el área fue afectada por lluvias y tormentas fuertes, pudiendo estar acompañadas de ráfagas, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros pudiendo ser superados de forma puntual.

Por este motivo, el SMN dio a conocer una serie de recomendaciones al respecto.

Estas recomendaciones son las siguientes:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Fuente: La Arena