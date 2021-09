El ministerio de Educación otorgó la licencia por nacimiento de hijo a una mujer para acompañar a su pareja, también mujer, durante el acompañamiento del parto. Son dos días hábiles. La beneficiaria, una docente, había solicitado una licencia directamente por maternidad, que contempla hasta tres cuatro después del parto.

Educación, en una interpretación que avaló el Superior Tribunal de Justicia, no le otorgó una licencia por maternidad, sino una licencia por «nacimiento de hijo», prevista en la legislación para el «agente varón». Sin embargo, la interpretación de la norma fue que no se debe discriminar a hombres y mujeres. El STJ recomendó la actualización de la legislación para que el texto no mencione solo al «agente varón».

La licencia por maternidad, prevé hasta un mes antes y cuatro meses después de la fecha de parto. En cambio, la licencia por nacimiento del hijo, establece solamente diez días hábiles.

El caso

Las dos mujeres se casaron el 28 de enero del año pasado. La docente Betina dela Cruz Bortirhy quedó embarazada a través de un tratamiento de fertilización asistida y obtuvo la licencia por maternidad.

Su pareja, la docente Ana Belmonte, presentó también un pedido de licencia por maternidad, el pasado 27 de abril, ante la Dirección General de Personal Docente. Con ese pedido se inició el expediente administrativo.

Si embargo, el 17 de agosto, ante la ausencia de respuestas y la inminencia del nacimiento -previsto para el 3 de setiembre-, presentó un pronto despacho que no respondieron en 48 horas. Acudió entonces a la justicia con una cautelar.

El Superior Tribunal de Justicia corrió vista y la Fiscalía de Estado respondió que la persona no gestante no puede gozar de una «licencia por maternidad» y que para ello debía tratarse de una trabajadora que cursara su embarazo. Añadió que al progenitor no gestante, sea varón o mujer, se le reconoce la denominada «licencia por nacimiento de hijo». Y que, aun cuando en la ley expresamente se indique el «agente varón», la finalidad es clara y es el otorgamiento de la licencia para el progenitor que no gestó. En ese sentido, concluyó que no existe un vacío legal, ya que la legislación regula las licencias tanto para el progenitor gestante como para el no gestante.

Agregó, además, que el bien protegido con la licencia por maternidad es, precisamente, la maternidad, no el acompañamiento. Inclusive planteó que «pretender un trato igualitario para una mujer embarazada y una mujer no embarazada, aunque ambas vayan a ser madres de la niña en gestación, no resulta atendible y sería hasta incluso discriminatorio para los demás tipos de organizaciones familiares».

De acuerdo a la posición que esgrimió el Estado, la licencia por maternidad tiene su fundamento legal no solo en el cuidado del recién nacido, sino también en la necesidad de recuperación de la mujer puérpera (madre gestante). «No hay dudas que la protección legal está destinada a la mujer durante el embarazo y posterior lactancia existiendo una real diferenciación entre la madre gestante y la madre no gestante», sostuvo.

Principio de igualdad

Finalmente, el STJ no emitió opinión sobre el pedido porque finalmente el 23 de agosto la Dirección de Personal Docente le otorgó la licencia prevista en el artículo 152, inciso a) de la ley 1124″. Allí se contempla la licencia para el «agente varón». «De la documentación adjuntada a la referida presentación se advierte que Ana Belmonte ha sido notificada. De ese modo, lo allí resuelto da respuesta a la petición administrativa inicial de la señora Ana Belmonte. En su consecuencia, la cuestión traída a consideración ha devenido abstracta», concluyó el tribunal.

«Habiendo sido satisfecho el interés de la parte interesada, esto es, la comunicación del encuadre normativo que le corresponderá a Ana Belmonte con motivo del futuro nacimiento de su hija, ha agotado la jurisdicción de este Superior Tribunal. En mérito de lo considerado corresponde declarar que la cuestión ha devenido abstracta», indicó.

Consideró «válido indicar que la respuesta dada por la autoridad administra asegura la realización práctica del principio de igualdad del hombre y de la mujer consagrado en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de raigambre constitucional».

«Asimismo, no se puede concluir esta resolución sin dejar de expresar la necesidad de actualizar el régimen jurídico aplicable conforme a los derechos emergentes de la legislación de identidad de género (Ley 26.743), de matrimonio igualitario (Ley 26.618) con la finalidad de evitar la reiteración de conflictos de esta naturaleza», sostuvo el fallo.

