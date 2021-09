Esmeralda Mitre volvió a cargar contra el ex presidente Mauricio Macri durante una entrevista, en la que analizó cómo hubiera impactado la pandemia del coronavirus en un gobierno del PRO.

«Venimos de un Gobierno que dejó al país destrozado. Pero hay que tratar de acompañar al Presidente. No lo voté y no soy peronista, pero no estoy de acuerdo con que pidan su renuncia, cosas agresivas, no estoy de acuerdo y parece que la gente no aprende. A un presidente hay que apoyarlo», sostuvo la actriz.

En este sentido, Mitre cuestionó los dichos del director Juan José Campanella, quien días atrás pidió la renuncia de Alberto Fernández en diálogo televisivo.

Además, Esmeralda consideró que «con Mauricio Macri la pandemia hubiera sido peor», y explicó: «El PRO no supo ni sabe gobernar. No tienen política, no tienen calle, no conocen el poder. Yo los voté y estoy decepcionada. Yo por mi ex marido sé lo que pasaba adentro y que no estaban preparados».

Fuente: Minuto Uno