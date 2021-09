La mamá de Sofía Viale recordó ayer el nuevo aniversario de la desaparición de su hija, a través de una carta que hizo pública en Facebook. Noemí Ampudia volvió a recordar la responsabilidad de la Policía, Justicia y funcionarios políticos, cuyos actores resultaron indemnes a pesar de la errática investigación que demoró más de dos meses en hallar a la niña muerta. “El Estado es el primer culpable que te hayan arrebatado de mi lado”, sentenció la mujer.

“Hoy se cumplen 9 años sin vos, mi negrita, mi Chofi, 9 años de que te arrebataron de mi vida, de que apagaron tu luz en este plano terrenal. Que puedo decir que no sepas, acá estoy luchando día a día con garra y corazón, sabes que no me he rendido aunque hay días que desfallezco, señaló Ampudia.

La mamá de Sofía remarcó que “se ha hecho duro el camino, pero sé que estás orgullosa de mi y quiero decir y gritar abiertamente, algo que muchos sabemos, que aunque el Estado diga o falle negativamente diciendo que no tiene culpa por todo lo que pasó, porque ellos dicen que se resolvió el caso, yo grito y exclamo, que sí, el Estado es el primer culpable que te hayan arrebatado de mi lado”.

Y fundamentó “el Estado allanó el camino para que esto suceda, el Estado nos destruyó, el Estado te mató primero y con vos nos mató una parte también. Pero jamás callarán mi voz, yo los declaro culpables de tu muerte, del mal accionar de jueces, de la policía, de fiscales, etc, llevó a un terrible desenlace, el peor que puede vivir un ser humano, el peor que puede vivir una madre. El Estado te mató primero y también te abandonó y nos abandonó. Tu muerte era evitable, pero ¿Qué puede hacer un ser humano para revertir esto, cuando ellos manejan el poder”.

La mamá de la menor violada y asesinada por Janssen hace 9 años, agregó que “alzo la voz por vos mi amor, apagaron tu luz física, pero brillas en mi corazón todos los días de mi vida, te llevo viva en mi ser y todos los recuerdos juntas, tu sonrisa y transparencia, tu inocencia, tu futuro”.

Agradeció también “a Dios por darme la fuerza de resurgir de las cenizas, de ser una persona resiliente, fuerte y tenaz. Te doy gracias a vos mi amor por haberme permitido ser tu mamá, porque te enseñé y me enseñaste tantas cosas estando presente y aún en el plano espiritual también”.

Y remarcó para cerrar “entendí que hay cosas que no se pueden cambiar, hoy estarías con vida, pero me consuela saber algo, que nadie se va de esta vida sin pagar y que de la justicia divina nadie puede escapar. El Estado y todas las personas que nos mataron serán condenados. Hoy te honro, te recuerdo, te extraño. Te amo con todo mi ser, Sofía“.

Fuente: El Diario